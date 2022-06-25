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Разрушительные санкции. Туристы из РФ остались без летнего отдыха на Балканах

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Суббота 25 июня 2022 13:02
Разрушительные санкции. Туристы из РФ остались без летнего отдыха на Балканах Фото: Остров Хвар, Хорватия (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Война удерживает россиян о поездок на Адриатическое побережье

Война и санкции удерживают российских туристов от отдыха на Адриатическом побережье. Из-за войны на курортах балканских стран также очень мало украинцев - их заменили беженцы, которые спасаются от войны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Балканские страны присоединились к санкциям против РФ

Хорватия, Черногория и Албания как члены НАТО присоединились к международным санкциям против России.

Санкции включают запрет на коммерческие рейсы из России, блокировку платежей российских банков за рубежом. Это затрудняет доступ россиян к деньгам за границей. Также среди санкций - конфискация некоторых объектов недвижимости и яхт, принадлежащих российским олигархам.

"Вездесущие ранее вывески на русском вдоль живописного побережья Черногории Адриатического моря почти исчезли: война в Украине и санкции против России не позволяют туристам из этих стран посетить одно из их любимых направлений", — пишет издание.

Разрушительные санкции. Туристы из РФ остались без летнего отдыха на Балканах

Фото: Которская бухта в Черногории (unsplash.com)

На черногорском курорте Бечичи владелец отеля Зарко Радулович говорит, что в этом году будет мало туристов из Украины и России. Хотя тысячи украинцев, бежавших от войны, снимают здесь квартиры на длительный срок. Владельцы отелей говорят: этого все равно недостаточно, чтобы страна зарабатывала.

Туристы из РФ не могут попасть в Черногорию напрямую

Некоторые российские туристы могут прибыть через Стамбул и Белград. Аэропорты этих стран все еще открыты для рейсов из России. На Балканах надеются, что россиян заменят гости из Западной и Центральной Европы, Израиля и даже Саудовской Аравии.

Доходы от туризма формируют около 20% экономики Черногории. Всемирный банк в прошлом месяце понизил прогноз экономического роста страны на 2022 год до 3,6% с предыдущих 5,9% из-за последствий вторжения России в Украину.

Он также снизил прогноз роста для Западных Балкан - Черногории, Албании, Косово, Сербии, Боснии и Северной Македонии, до 3,1% с 4,1% в январе. Шесть экономик выросли на 7,4% в 2021 году после сокращения на 3,2% в 2020-м.

Разрушительные санкции. Туристы из РФ остались без летнего отдыха на БалканахФото: Озеро Коман, Албания (unsplash.com)

За последний год до пандемии в соседней Хорватии побывали в общей сложности 154 000 российских и 139 000 украинских туристов. В 2021-м - около 145 000 туристов из каждой страны.

В Албании возлагали большие надежды на то, что 2022 год станет годом туристического бума. Но война в Украине разрушит такие планы, говорит Ауренк Хима, владелец отеля с прибрежного курорта Дуррес.

"У нас было много бронирований от россиян и украинцев, но их отменили", — сказал он.

Президент Ассоциации туроператоров и туристических агентств Клитон Герджани говорит, война в Украине также обеспокоила потенциальных отдыхающих из стран Балтии и Скандинавии, а также Польши и Германии. И неизвестно, сколько из них не приедет на Балканы этим летом.

Напомним, в Турции готовят украинские самолеты для перевозки российских туристов.

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