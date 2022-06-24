На турецкой регистрации. Украинские самолеты готовят для перевозки россиян

Лайнеры Azur Air Ukrainе перешли новой компании MGA

Самолеты, которые еще полгода назад возили украинских туристов на зарубежные курорты, перекрашивают для доставки россиян в Анталию.

Лайнеры новой авиакомпании MGA в ближайшем будущем начнут полеты. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильный сайт avianews.com.

Два украинских самолета получат турецкую регистрацию

Снимки самолета, на котором "переклеивают" ливрею украинского авиаперевозчика Azur Air Ukrainе, заменяя надпись на MGA, появились на турецком авиапортале airporthaber.com.

Отмечается, что новый пассажирский самолет типа Boeing 737-800 с надписью "Go Turkiye" начнет совершать полеты в считанные дни.

Фото: Первый самолет для новой турецкой авиакомпании MGA, который летал в Azur Air Ukraine (avianews.com)

Ранее на турецком портале говорилось, что MGA (Mavi Gok Aviation) – одна из двух авиакомпаний, которые создают в Турции с базированием в Анталии для перевозки российских туристов. Планировалось, что на первом этапе MGA сосредоточится на рейсах в РФ, но в дальнейшем география полетов может расшириться.

Сейчас авиакомпания MGA начала регистрацию первых самолетов. Один из них Boeing 737-800, который до этого летал во составе флота украинской авиакомпании Azur Air Ukraine под номером UR-AZE.

Вторым Boeing 737-800 для MGA станет борт с регистрацией UR-AZF или UR-AZG. Всего в парке перевозчика планируется зарегистрировать 4 борта – два Boeing 737 и два – Boeing 777.

"Конкуренция за туристов" – реакция российской авиакомпании

Турецкое издание turizmguncel.com пишет, что новая авиакомпания MGA связана с туроператором ANEX Tour. У этой компании есть собственные авиакомпании Azur Air в России и Azur Air Ukraine в Украине.

Фото: Смена названия авиакомпании на самолете (airporthaber.com)

Как сообщает avianews.com, формально эти авиаперевозчики были независимыми, но материнская компания часто "тасовала" самолеты между странами для перевозки туристов в Турцию, не меняя окраски бортов.

Допускается, что ANEX Tour создает MGA, чтобы восполнить дефицит бортов в Azur Air, на которые были наложены санкции – до войны в российском флоте перевозчика было 35 Boeing. Сейчас в эксплуатации российской компании остаются 12 бортов, в парке Azur Air Ukraine числятся 11 самолетов.

Между тем, в российской Azur Air отреагировали на информацию о регистрации самолетов MGA, открестившись от связи обеих авиакомпаний, и оценили появление нового перевозчика на маршрутах в Турцию как "риск ужесточения конкуренции".

Напомним, мы писали, как авиалинии из России хотят обойти санкции.