Руйнівні санкції. Туристи з РФ залишилися без літнього відпочинку на Балканах

Війна утримує росіян від поїздок на Адріатичне узбережжя

Війна і санкції утримують російських туристів від відпочинку на Адріатичному узбережжі. Через війну на курортах балканських країн також дуже мало українців - їх замінили біженці, які рятуються від війни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Балканські країни приєдналися до санкцій проти РФ

Хорватія, Чорногорія та Албанія як члени НАТО приєдналися до міжнародних санкцій проти Росії.

Санкції включають заборону на комерційні рейси з Росії, блокування платежів російських банків за кордоном. Це ускладнює доступ росіян до грошей за кордоном. Також серед санкцій - конфіскація деяких об'єктів нерухомості і яхт, що належать російським олігархам.

"Всюдисущі раніше вивіски російською вздовж мальовничого узбережжя Чорногорії Адріатичного моря майже зникли: війна в Україні та санкції проти Росії не дозволяють туристам з цих країн відвідати один з їхніх улюблених напрямків", — пише видання.

Фото: Которська бухта в Чорногорії (unsplash.com)

На чорногорському курорті Бечічі власник готелю Зарко Радулович каже, що цього року буде мало туристів з України та Росії. Хоча тисячі українців, які втекли від війни, знімають тут квартири на тривалий термін. Власники готелів кажуть: цього все одно недостатньо, щоб країна заробляла.

Туристи з РФ не можуть потрапити в Чорногорію напряму

Деякі російські туристи можуть прибути через Стамбул і Белград. Аеропорти цих країн все ще відкриті для рейсів з Росії. На Балканах сподіваються, що росіян замінять гості із Західної та Центральної Європи, Ізраїлю і навіть Саудівської Аравії.

Доходи від туризму формують близько 20% економіки Чорногорії. Світовий банк минулого місяця знизив прогноз економічного зростання країни на 2022 рік до 3,6% з попередніх 5,9% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

Він також знизив прогноз зростання для Західних Балкан - Чорногорії, Албанії, Косово, Сербії, Боснії та Північної Македонії, до 3,1% з 4,1% у січні. Шість економік зросли на 7,4% у 2021 році після скорочення на 3,2% у 2020-му.

Фото: Озеро Коман, Албанія (unsplash.com)

За останній рік до пандемії в сусідній Хорватії побували в цілому 154 000 російських і 139 000 українських туристів. У 2021-му - близько 145 000 туристів з кожної з країн.

В Албанії покладали великі надії на те, що 2022 рік стане роком туристичного буму. Але війна в Україні зруйнує такі плани, каже Ауренк Хима, власник готелю з прибережного курорту Дуррес.

"У нас було багато бронювань від росіян і українців, але їх скасували", — сказав він.

Президент Асоціації туроператорів і туристичних агентств Клітон Герджані каже, війна в Україні також стурбувала потенційних відпочивальників з країн Балтії та Скандинавії, а також Польщі та Німеччини. І невідомо, скільки з них не приїде на Балкани цього літа.

Нагадаємо, в Туреччині готують українські літаки для перевезення російських туристів.