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Места закончились. В Германии приостановят прием беженцев в большинстве регионов

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 11:50
Места закончились. В Германии приостановят прием беженцев в большинстве регионов Фото: Помощь украинцам в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В стране приняли почти миллион украинцев

В 12 из 16 федеральных земель Германии объявили о прекращении приема новых беженцев. На сегодняшний день прибежище от войны в этой стране нашли почти миллион украинцев.

Несколько федеральных земель заявили, что вскоре они достигнут предела своих возможностей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Munich Eye.

Причина "переполненности" – в миграции из разных стран

На решение остановить программы по приему искателей убежища повлиял большой поток беженцев из Украины и других стран. В целом общее число людей, прибывших из Украины в Германию с начала войны уже превысило 980 000 человек. В среднем прибывает еще 875 человек в день.

Из-за такого наплыва новых людей несколько федеральных земель выразили обеспокоенность, что вскоре достигнут предела своих возможностей.

"На фоне большого числа прибывающих двенадцать штатов в настоящее время активировали блокировку в системе первоначального распределения", — заявила в субботу пресс-секретарь министерства внутренних дел Германии.

Места закончились. В Германии приостановят прием беженцев в большинстве регионов

Фото: Украинцы в Германии (gettyimages.com)

Отмечается, что беженцев больше не будут принимать в 12 из 16 федеральных земель страны.

"Нагрузка на федеральные земли возникает из-за ситуации с беженцами из Украины и общей миграции. В настоящее время также можно наблюдать рост количества прибытий по балканскому направлению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "закрытие" является временным и обычным. По словам чиновников, другие крупные земли продолжают принимать беженцев, поэтому найти прибежище остается возможным.

Напомним, мы писали, какие изменения ждут беженцев за рубежом с 1 сентября.

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