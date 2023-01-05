Рахунки на тисячі злотих. Як змінилася вартість комунальних послуг у Польщі

Ціни на оренду житла в Польщі зросли щонайменше на третину за рік. Причина не тільки у попиті з боку біженців, але й у ціні комунальних послуг.
Що треба знати про подорожчання та заморожування тарифів при оренді житла у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на rachuneo.pl.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Польщі б'ють рекорди. Загалом по країні оренда подорожчала на третину, втім, у великих містах – ще більше.
Ця вартість не повна – у вказані суми не включена оплата комунальних послуг.
Серед найдорожчих за орендою квартир міст опинилися Краків та Гдиня – у них однокімнатні помешкання коштують понад 2000 злотих на місяць і подорожчали на 44% за рік.
Фото: Житло у Гданську (pixabay.com)
"З орендою ситуація така: квартир мало, розлітаються одразу, ціни виросли. Треба швидко шукати і брати. Багато хто з власників дивиться на ситуацію на ринку і піднімає оренду, на 300-700 злотих. Комуналка виросла сильно, кредити стали дорожчі в 2 рази (мав платити 500 євро - тепер 1000). Тому і ціни на оренду виросли", – розповідає TRAVEL РБК-Україна киянка Наталія Іщенко, яка проживає в Польщі три роки.
За її словами, найважче орендувати квартиру у Польщі родинам із дітьми, адже виселити за несплату в такому випадку не мають права. А чи зможуть при таких цінах біженці вчасно платити, у багатьох викликає сумніви.
Минулої зими друг Наталії Іщенко платив за опалення 2-кімнатної квартири газом 2,5 тисячі злотих за 2 місяці.
"І це тільки за опалення і гарячу воду. Скільки в цьому році це буде коштувати, страшно подумати. В нашій квартирі, яку ми орендуємо, зараз підняли вартість комуналки із 330 злотих до 400", – розповідає вона.
За останні два роки комунальні тарифи в Польщі зростали 4 рази, зауважує українка. На черзі ще два етапи подорожчання.
У Польщі затвердили нові тарифи на електроенергію для постачальників на 2023 рік. За останні 3 роки вони зросли на 62%.
У 2022 році середня ціна 1 кіловат-години (кВтг) у Польщі становила 0,77 злотих, у 2023 році – 0,94-1,03 злотих.
На 2023 уряд прийняв рішення "заморозити" ціни на електроенергію, виділивши три пороги для споживання за рік:
Особи, які не перевищують ці пороги, можуть розраховувати на "заморожування" цін на енергоносії та ставки з 2022 року.
Втім, навіть без перевищення норми мешканці Польщі платитимуть все одно на 16% більше порівняно з 2022 роком, адже враховуватимуться ставки ПДВ та збільшення платні за потужність.
Максимальна ставка для домогосподарств, що перевищують ліміт споживання, становить 0,6930 злотих.
Високу ціну електроенергії фахівці пояснюють подорожчанням вугілля – 80% польської енергетики працює на цьому паливі. За останні три роки вартість тонни вугілля зросла зі 100 злотих до 310 злотих і продовжує зростати.
При цьому ціни на газ для населення у 2023 році будуть заморожені на рівні 2022 року. Втім, рахунки за газ для населення із січня 2023 року зростуть на відновлений ПДВ – на 23%.
Загалом середні тарифи на комунальні послуги в Польщі, за даними видання ukrainianinpoland.pl, такі:
Загалом сім’я з трьох осіб, яка проживає в квартирі до 40 кв.м, може витрачати на оплату комунальних послуг приблизно 500 злотих.
Люди, які обігрівають житло електрикою, можуть отримати компенсації - 1000 злотих для більшості користувачів. Щоб отримати субсидію, біженцям треба подати заявку до 1 лютого 2023 року до гміни за місцем проживання.
Нагадаємо, ми писали, що зміниться для українців в Польщі у 2023 році.