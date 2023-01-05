Счета на тысячи злотых. Как изменилась стоимость коммунальных услуг в Польше

Цены на аренду жилья в Польше выросли за год минимум на треть. Причина не только в спросе со стороны беженцев, но и в цене коммунальных услуг.

Что нужно знать о подорожании и замораживании тарифов при аренде жилья в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на rachuneo.pl.

Стоимость аренды квартир в Польше стремительно растет из-за тарифов

Цены на аренду однокомнатных квартир в Польше бьют рекорды. В целом по стране аренда подорожала на треть, впрочем, в крупных городах – еще больше.

Варшаве – 2 571 злотых (+33% в год);

– 2 571 злотых (+33% в год); Вроцлаве – 2 471 злотых (+42% в год);

– 2 471 злотых (+42% в год); Гданьске – 2 400 злотых (+40% в год).

Эта стоимость не полная – в указанные суммы не включена оплата коммунальных услуг.

Среди самых дорогих по аренде квартир городов оказались Краков и Гдыня – в них однокомнатные квартиры стоят более 2000 злотых в месяц и подорожали на 44% в год.

Фото: Жилье в Гданьске (pixabay.com)

"С арендой ситуация такая: квартир мало, разлетаются сразу, цены выросли. Надо быстро искать и брать. Многие владельцы смотрят на ситуацию на рынке и поднимают аренду, на 300-700 злотых. Коммуналка выросла сильно, кредиты стали дороже в 2 раза (должен был платить 500 евро – теперь 1000). Поэтому и цены на аренду выросли", – рассказывает TRAVEL РБК-Украина киевлянка Наталья Ищенко, проживающая в Польше три года.

По ее словам, тяжелее всего арендовать квартиру в Польше семьям с детьми, ведь выселить за неуплату в таком случае не имеют права. Смогут ли при таких ценах беженцы своевременно платить, у многих вызывает сомнения.

Как изменились цены на коммунальные услуги за последнее время

Прошлой зимой друг Натальи Ищенко платил за отопление 2-х комнатной квартиры газом 2,5 тысячи злотых за 2 месяца.

"И это только за отопление и горячую воду. Сколько в этом году это будет стоить, страшно подумать. В нашей арендуемой квартире сейчас подняли стоимость коммуналки с 330 злотых до 400", – рассказывает она.

За последние два года коммунальные тарифы в Польше выросли 4 раза, отмечает украинка. На очереди еще два этапа подорожания.

Тарифы на электроэнергию заморозят: для кого

В Польше утверждены новые тарифы на электроэнергию для поставщиков на 2023 год. За последние три года они выросли на 62%.

В 2022 году средняя цена 1 киловатт-часа (кВтг) в Польше составила 0,77 злотых, в 2023 году – 0,94-1,03 злотых.

На 2023 год правительство приняло решение "заморозить" цены на электроэнергию, выделив три порога для потребления за год:

2 000 кВт/ч – для всех домохозяйств;

2 600 кВт/ч – если в семье есть человек с инвалидностью;

3 000 кВт/ч – для многодетных семей или фермеров.

Лица, не превышающие эти пороги, могут рассчитывать на "заморозку" цен на энергоносители и ставки с 2022 года.

Фото: После "заморозки" тарифов счета все равно возрастут (pixabay.com)

Впрочем, даже без превышения нормы жители Польши будут платить все равно на 16% больше по сравнению с 2022 годом, ведь будут учитываться ставки НДС и увеличение платы за мощность.

Максимальная ставка для домохозяйств, превышающих предел потребления, составляет 0,6930 злотых.

Какой будет стоимость других коммунальных услуг

Высокую цену электроэнергии специалисты объясняют подорожанием угля – 80% польской энергетики работает на этом топливе. За последние три года стоимость тонны угля выросла со 100 злотых до 310 злотых и продолжает расти.

При этом цены на газ для населения в 2023 году будут заморожены на уровне 2022 года. Впрочем, счета за газ для населения с января 2023 возрастут на восстановленный НДС – на 23%.

В общем, средние тарифы на коммунальные услуги в Польше, по данным издания ukrainianinpoland.pl, такие:

водоснабжение и водоотвод – 8-11 злотых за кубометр;

электроэнергия – 0,7 злотых за 1 кВт с доставкой;

газ – 1,5-1,6 злотых за 1 кубометр в разных регионах Польши;

вывоз мусора – примерно 13 злотых;

отопление – 2-3 злотых за кв. м;

услуги интернета и кабельного телевидения – 50-60 злотых каждый месяц за безлимитный комплексный пакет.

В общей сложности семья из трех человек, проживающая в квартире до 40 кв.м, может тратить на оплату коммунальных услуг примерно 500 злотых.

Люди, обогревающие жилье электричеством, могут получить компенсации – 1000 злотых для большинства пользователей. Чтобы получить субсидию, беженцам нужно подать заявку до 1 февраля 2023 в гмину по месту жительства.

Напомним, мы писали, что изменится для украинцев в Польше в 2023 году.