Пункти для українців. Де можна звернутися за невідкладною допомогою у Чехії

Українські біженці у Чехії можуть отримати медичну допомогу у пунктах UA POINT, які створені у клінічних лікарнях. Там працюють перекладачі.
У цих пунктах приймають як дорослих, так і дітей. Куди можуть звертатися біженці, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
У відділеннях UA POINT можна отримати невідкладну допомогу лікаря біженцям різного віку. За потреби українців приймає і гінекологічна поліклініка.
Звернутися можна за такими адресами пунктів:
Прага
В університетській лікарні Bulovka (Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, 180 81) допомога українським біженцям надається у звичайному режимі роботи лікарні. Інформацію, куди звертатися, можна отримати на головному вході до лікарні. Перед відвідування просять заповнити анкету.
Брно
Градець Кралове
Оломоуц
Острава
Плзень
Із питаннями щодо охорони здоров’я та для випадків перекладу на чеську для медичних працівників українці можуть телефонувати на інформаційну лінію +420 226 201 221.
Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії. До багатьох спеціалістів направлення не потрібне.
Також ми розповідали, що у Чехії суттєво змінять умови підтримки українців. Йдеться про скорочення терміну безкоштовного проживання.
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