Пункты для украинцев. Где можно обратиться за неотложной помощью в Чехии

Украинские беженцы в Чехии могут получить медицинскую помощь в пунктах UA POINT, созданных в клинических больницах. Там работают переводчики.
В этих пунктах принимают как взрослых, так и детей. Куда могут обращаться беженцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
В отделениях UA POINT можно получить неотложную помощь врача беженцам всех возрастов. При необходимости украинцев принимает и гинекологическая поликлиника.
Обратиться можно по следующим адресам пунктов:
Прага
В университетской больнице Bulovka (Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, 180 81) помощь украинским беженцам предоставляется в обычном режиме работы больницы. Информацию, куда обращаться, можно получить на главном входе в больницу. Перед посещением просят заполнить анкету.
Брно
Градец-Кралове
Оломоуц
Острова
Пльзень
С вопросами здравоохранения и для случаев перевода на чешский для медицинских работников украинцы могут звонить на информационную линию +420 226 201 221.
Напомним, мы писали, как украинским беженцам попасть к врачам в Чехии. Ко многим специалистам направление не нужно.
Также мы рассказывали, что в Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев. Речь идет о сокращении срока бесплатного проживания.
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