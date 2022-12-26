Знижка 95%. Авіабілети у Фінляндію українцям продаватимуть за символічну суму

Українці можуть полетіти у Фінляндію із Польщі, Чехії та Угорщини за 5% вартості квитків. Таку пропозицію для біженців зробила авіакомпанія Finnair.

Вилетіти можна буде із аеропортів цих країн до березня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії.

"Ми підтримуємо людей, які виїжджають з України, знижкою 95% на чисті тарифи на квитки в один кінець з Варшави (крім рейсу AY1144), Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі", – йдеться у повідомленні Finnair.

Для того, щоб отримати знижку на квиток, треба буде використати код UKRAINE95 – він буде доступний на дати вильотів до 28 лютого 2023 року.

Фото: Підтримка України у Фінляндії (unsplash.com/tom-brunberg)

Це означає, що біженці зможуть дістатися Фінляндії за символічну суму, але окремо до вартості квитків будуть додані аеропортові та інші збори.

До слова, вартість квитків у січні при купівлі з Польші – 100-140 євро. Після отримання знижки вартість квитків складе 5-7 євро без зборів.

На сторінці компанії також зазначається, що українці можуть їхати із країн Шенгенської зони до Фінляндії без паспорта, наприклад зі свідоцтвом про народження.

Нагадаємо, ми писали про безкоштовні рейси в Європу для біженців.