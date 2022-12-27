Прямые рейсы из Львова. Как попасть на бесплатные автобусы в Германию

Из Львова запускают бесплатный маршрут в Германию – первый рейс в Берлин и Ганновер состоится 28 декабря.

В эвакуационный автобус беженцы могут взять с собой домашних животных, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на общественную организацию Helping to leave.

Для регистрации на бесплатный рейс от "Помогаем выехать" нужно заполнить онлайн-форму. Необходимо указать всех людей, которые будут ехать с заявителем, наличие документов на животное, имеет ли пассажир инвалидность и нужна ли помощь с поселением и поддержка психолога.

Фото: Украинцы могут остаться в Германии или ехать дальше ( gettyimages.com )

Украинцы могут выбрать конечную остановку маршрута – Берлин или Ганновер, а также указать, планируют ли оставаться в Германии или ехать в другую страну.

На странице команды отмечается, что сразу по прибытии на вокзале есть возможность получить билет, с которым можно бесплатно передвигаться первые двое суток поездами внутри Германии.

Если возникают вопросы по эвакуации, беженцам советуют написать в Телеграмм-бот. После ответов на вопросы с заявителем свяжется координатор.

Отмечается, что первая отправка в Германию состоится 28 декабря, в будущем возможны еще рейсы.

В Германию можно выехать также бесплатным поездом из польского города Перемышль. Беженцев из Украины будут доставлять в Ганновер, где находится центр приема людей, ищущих убежища от войны.

Напомним, мы писали, что авиабилеты в Финляндию украинцам будут продавать за символическую сумму.