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Прямые рейсы из Львова. Как попасть на бесплатные автобусы в Германию

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Вторник 27 декабря 2022 12:48
Прямые рейсы из Львова. Как попасть на бесплатные автобусы в Германию Фото: Украинские беженцы в Ганновере, Германия (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Из Львова запускают бесплатный маршрут в Германию – первый рейс в Берлин и Ганновер состоится 28 декабря.

В эвакуационный автобус беженцы могут взять с собой домашних животных, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на общественную организацию Helping to leave.

Для регистрации на бесплатный рейс от "Помогаем выехать" нужно заполнить онлайн-форму. Необходимо указать всех людей, которые будут ехать с заявителем, наличие документов на животное, имеет ли пассажир инвалидность и нужна ли помощь с поселением и поддержка психолога.

Прямые рейсы из Львова. Как попасть на бесплатные автобусы в Германию Фото: Украинцы могут остаться в Германии или ехать дальше ( gettyimages.com )

Украинцы могут выбрать конечную остановку маршрута – Берлин или Ганновер, а также указать, планируют ли оставаться в Германии или ехать в другую страну.

На странице команды отмечается, что сразу по прибытии на вокзале есть возможность получить билет, с которым можно бесплатно передвигаться первые двое суток поездами внутри Германии.

Если возникают вопросы по эвакуации, беженцам советуют написать в Телеграмм-бот. После ответов на вопросы с заявителем свяжется координатор.

Отмечается, что первая отправка в Германию состоится 28 декабря, в будущем возможны еще рейсы.

В Германию можно выехать также бесплатным поездом из польского города Перемышль. Беженцев из Украины будут доставлять в Ганновер, где находится центр приема людей, ищущих убежища от войны.

Напомним, мы писали, что авиабилеты в Финляндию украинцам будут продавать за символическую сумму.

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