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Прямі рейси. Із Чехії запускають літні поїзди до Балтійського моря у Польщі

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Вівторок 20 червня 2023 18:14
Прямі рейси. Із Чехії запускають літні поїзди до Балтійського моря у Польщі Фото: Поїзди із Чехії до Балтійського моря (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

"Чеські залізниці" запускають нічні поїзди на польські морські курорти Леба, Хель та Колобжег. Рейси стартують із 23 червня.

Потяги курсуватимуть до 3 вересня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Поїзди запускають у співпраці польським перевізником PKP Intercity. Обидва поїзди вирушатимуть до Балтійського моря з Богуміну (Моравсько-Силезький край) щодня.

Поїзд Pirat вирушатиме з Богуміну о 21:18, а прибуватиме до Колобжегу о 8:16. Пасажирам доступні сидячі місця у вагонах 1-го та 2-го класів.

Нічний поїзд Wydmy вирушає з Богуміну о 19:14 і прибуває на півострів Хель о 7:37. На маршруті пропонуються місця у вагонах 1-го та 2-го класів, а також у спальних вагонах PKP Intercity Польських залізниць.

Квитки можна придбати на сайті ČD та в міжнародних квиткових касах. Вартість квитків на всі рейси – від 578 крон (978 грн).

У напрямку польського узбережжя Балтійського моря пасажири також можуть дістатися регулярним щоденним рейсом EuroCity Sobieski, який курсує з Відня через Бржецлав, Пршерів та Остраву до Гданська – на курорти Сопот та Гдиня.

"Чеські залізниці" також пропонують продаж квитків на стикування з іноземними поїздами у бік Адріатичного моря. Наприклад, Будапешт – Спліт (9 червня – 30 вересня 2023 року), Братислава – Відень – Спліт (середа, п'ятниця та неділя до 6 жовтня).

Нагадаємо, ми писали, як бюджетно користуватися поїздами в Європі .

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Польща Чехія поїзди Балтийское море
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