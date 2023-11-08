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Проїзний за 49 євро у Німеччині продовжать наступного року: які будуть зміни

Фото: Проїзний Deutschlandticket за 49 євро (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проїзний на всі види громадського транспорту за 49 євро у Німеччині не скасують. Універсальний квиток буде доступний і після травня 2024 року.

При цьому вартість проїзного можуть підвищити, повідомляє РБК-Україна з посиланням на rbb24.de.

Після тривалих обговорень і попереджень про можливе скасування проїзного Deutschlandticket, який діє по всій Німеччині та охоплює деякі станції сусідніх країн, було прийнято рішення продовжити його у 2024 році. Федеральний уряд і уряди земель домовилися про подальші кроки щодо фінансування проекту. 

Зазначається, що гроші, не використані цього року, можна буде використати у 2024 році для компенсації фінансових збитків транспортних компаній від дешевих проїзних.

Вартість проїзного можуть підвищити – 49 євро вважається "початковою ціною". Водночас квиток хочуть зробити "більш цифровим". 

Зараз оформити проїзний за 49 євро можна за умови щомісячної передплати. Цей квиток іменний та не може передаватися іншим особам. Deutschlandticket діє протягом календарного місяця на будь-яку кількість поїздок місцевим громадським транспортом по всій країні.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах ЄС діють бюджетні абонементи за транспорт. Дешевий проїзд доступний у Франції, Португалії, Словенії та Угорщині.

Також ми розповідали, у які країни можна доїхати з німецьким проїзним за 49 євро. У переліку доступних маршрутів – 8 країн.

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