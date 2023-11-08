RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Проездной за 49 евро в Германии продлят в следующем году: какие будут изменения

Фото: Проездной Deutschlandticket за 49 евро (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проездной на все виды общественного транспорта за 49 евро в Германии не отменят. Универсальный билет будет доступен после мая 2024 года.

При этом стоимость проездного могут повысить, сообщает РБК-Украина со ссылкой на rbb24.de.

После длительных обсуждений и предупреждений о возможной отмене проездного Deutschlandticket, который действует по всей Германии и охватывает некоторые станции соседних стран, было принято решение продлить его в 2024 году. Федеральное правительство и правительства земель договорились о дальнейших шагах по финансированию проекта.

Отмечается, что деньги, не использованные в этом году, можно будет использовать в 2024 году для компенсации финансовых убытков транспортных компаний от дешевых проездных.

Стоимость проездного могут повысить – 49 евро считается "начальной ценой". В то же время билет хотят сделать более цифровым.

Сейчас оформить проездной за 49 евро можно при условии ежемесячной подписки. Этот билет именной и не может передаваться другим лицам. Deutschlandticket действует в течение календарного месяца на любое количество поездок в местном общественном транспорте по всей стране.

Напомним, мы писали, в каких странах ЕС действуют бюджетные абонементы за транспорт. Дешевый проезд доступен во Франции, Португалии, Словении и Венгрии.

Также мы рассказывали, в какие страны можно доехать с немецким проездным за 49 евро. В списке доступных маршрутов – 8 стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News