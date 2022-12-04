Проїзд в автобусах Іспанії стане безкоштовним: названо дату

Автобусні маршрути далекого сполучення в Іспанії стануть безкоштовними з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today .

В уряді Іспанії заявили, що вже розроблено механізм безкоштовних поїздок залізницею для постійних пасажирів, і тепер аналогічна схема повинна розширитися і на автобусні перевезення в країні.

З 1 січня 2022 року пасажири, які матимуть спеціальні проїзні, зможуть їздити автобусами на далекі відстані безкоштовно.

Загалом у рамках програми безкоштовними стануть 79 автобусних маршрутів Іспанією. Серед найпопулярніших автобусних маршрутів, які будуть безкоштовними у 2023 році, Мадрид-Сеговія, Мадрид-Гвадалахара, Теруель-Барселона та Сантандер-Більбао-Барселона.

Такі заходи в країні розробили, щоб заохотити людей залишати свої автомобілі вдома та користуватися громадським транспортом. Мережа міжміських автобусних маршрутів охоплює 2400 міст Іспанії, середня довжина поїздок становить майже 900 кілометрів.

Зазначимо, ще влітку в Іспанії запланували безкоштовний проїзд у поїздах. Усі приміські поїзди та регіональні лінії середньої довжини, що охоплюють поїздки менше 300 км, якими керує національний залізничний оператор Renfe, будуть безкоштовними з 1 вересня до 31 грудня.

Безкоштовні квитки на поїзд спрямовані на зниження впливу кризи на вартість життя в країні. Влітку цього року схожий захід ввели і в Німеччині: там до кінця літа можна було купити квиток на потяг за 9 євро. З червня по серпень мандрівники необмежено користувалися місцевими та регіональними послугами за дуже низькою ціною.

Також стало відомо, як українцям безкоштовно доїхати до Німеччини у грудні.