Провальний сезон. Спад туризму в Криму обертається мільйонними збитками для росіян

На туристичний сектор Криму чекає ще одне важке літо, оскільки російське вторгнення в Україну триває. Кількість туристів різко впала, що приносить галузі мільйонні збитки.

На курортах залишилася третина відпочивальників від звичайних показників у піковий сезон, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на traveltomorrow.com.

Торік кримський туризм відчув зниження показників на третину. Цього літа деякі компанії повідомляють, що кількість туристів знову впала. За оцінками, від звичного турпотоку на піку літнього сезону залишилося від 30% до 60%.

Після відкриття Керченського мосту у 2018 році на півострові очікували "процвітання". Вже тоді півострів відчув санкції, введені проти РФ. Трохи покращилася ситуація під час пандемії COVID-19 у 2021 році – тоді внутрішній туризм був альтернативою зарубіжного відпочинку.

Але після вторгнення в Україну та українських контратак російські туристи покинули регіон.

Цього року Кримський міст був пошкоджений двічі, що призвело до транспортного хаосу. Щоб хоч якось підтримати економіку Криму, поки міст був закритий, влада намагалася спонукати росіян їхати через альтернативні маршрути через південь України повз Херсон і Мелітополь і через Донецьку область. Туристам, які зважувалися на таку подорож, давали поради, як проїжджати блокпости.

Втім, бажання туристів відпочити на півострові "охолоджує" близькість до лінії фронту та те, що Україна має намір повернути півострів під свій контроль. Кадри із відпочивальниками на пляжах під час вибухів на об'єктах к Криму не налаштовують на таку відпустку.

Фото: Берег у Криму (pixabay.com)

Зараз кримські заклади пропонують вигідні ціни, але навіть цього недостатньо, щоб туристи повернулися. Торік частка бронювання готелів у Криму знизилося до 3% від загальних показників у Росії.

У 2022 році 60% туристичних підприємств замість прибутків отримали борги. Загальна сума збитків сягнула понад 6,6 млн євро.

У цьому році частка бронювань росіян у Криму впала до 1% від загальної кількості. Це означає, що туристичний сектор півострова потрапляє у ще глибшу кризу.

За даними російських туроператорів, у середині липня продажі турів до Криму впали до мінімуму. На сьогоднішній день попит залишається вдвічі нижчим за показники за серпень 2022 року.

Нагадаємо, ми розповідали, куди їдуть росіяни замість відпочинку у Європі.

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