Провальный сезон. Спад туризма в Крыму оборачивается миллионными убытками для россиян

Туристический сектор Крыма ждет еще одно тяжелое лето, поскольку российское вторжение в Украину продолжается. Количество туристов резко упало, что приносит отрасли миллионный ущерб.

На курортах осталась треть отдыхающих от обычных показателей в пиковый сезон, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на traveltomorrow.com.

В прошлом году крымский туризм ощутил снижение показателей на треть. Этим летом некоторые компании сообщают, что количество туристов снова упало. По оценкам, от обычного турпотока на пике летнего сезона осталось от 30% до 60%.

После открытия Керченского моста в 2018 году на полуострове ждали "процветания". Уже тогда остров ощутил санкции, введенные против РФ. Несколько улучшилась ситуация во время пандемии COVID-19 в 2021 году – тогда внутренний туризм был альтернативой зарубежному отдыху.

Но после вторжения в Украину и украинских контратак российские туристы покинули регион.

В этом году Крымский мост был поврежден дважды, что привело к транспортному хаосу. Чтобы хоть как-то поддержать экономику Крыма, пока мост был закрыт, власти пытались побудить россиян ехать через альтернативные маршруты через юг Украины мимо Херсона и Мелитополя и через Донецкую область. Туристам, которые решались на такое путешествие, давали советы, как проезжать блокпосты.

Однако желание туристов отдохнуть на полуострове "охлаждает" близость к линии фронта и то, что Украина намерена вернуть полуостров под свой контроль. Кадры с отдыхающими на пляжах при взрывах на объектах в Крыму не настраивают на такой отпуск.

Фото: Берег в Крыму (pixabay.com)

Сейчас крымские заведения предлагают выгодные цены, но даже этого недостаточно, чтобы туристы вернулись. В прошлом году доля бронирования гостиниц в Крыму снизилась до 3% от общих показателей в России.

В 2022 году 60% туристических предприятий вместо прибылей получили долги. Общая сумма ущерба составила более 6,6 млн евро.

В этом году доля бронирований россиян в Крыму упала до 1% от общего количества. Это означает, что туристический сектор полуострова попадает в еще более глубокий кризис.

По данным российских туроператоров, в середине июля продажи туров в Крым упали до минимума. На сегодняшний день спрос остается вдвое ниже показателей за август 2022 года.

Напомним, мы рассказывали, куда едут россияне вместо отдыха в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.