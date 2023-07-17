Не проштовхнутися. Названі найбільш переповнені туристичні локації Європи

Європа приваблює туристів з усього світу – з кожним роком все більше мандрівників прагнуть побачити міста з багатою історією та культурою, а також відвідати мальовничі локації.
Які європейські пам'ятки та пляжі найбільше заповнені людьми, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на thethinkingtraveller.com.
Експерти порталу вивчили відгуки на спеціалізованих сайтах та у соцмережах за ключовими словами "занадто переповнено", "не проштовхнутися". До списку потрапили найбільш відвідувані пам'ятки в Європі. Найбільше відгуків про натовпи отримали:
Також названі "найзавантаженіші" туристичні пам'ятки в популярних серед туристів Італії, Іспанії, Греції.
Очевидно, що відвідувати ці місця найкраще поза сезоном відпусток та свят, а також більше шансів роздивитися пам'ятки у будні.
Фото: "Переповнена" локація Італії – у Венеції ( pixabay . com )
Влітку туристи в Європі цікавляться не лише історичними місцями, архітектурою та музеями. Великі юрби відпочивальників заполонюють пляжі. Які прибережні локації насправді не такі привабливі, як на картинках, і де засмагати і купатися доведеться в натовпі:
Тим часом пляжний відпочинок на півдні Європи стає небезпечним для здоров'я через рекордну спеку. 10 міст Італії оголосили червоний рівень небезпеки через ризики для здоров'я, популярні пам'ятки закриваються на час сієсти.
Нагадаємо, ми писали, що європейці почали обирати відпочинок у Польщі замість Хорватії.