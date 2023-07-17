RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не протолкнуться. Названы самые переполненные туристические локации Европы

Фото: Пляж в Аликанте, Испания (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европа привлекает туристов со всего мира – с каждым годом все больше путешественников стремятся увидеть города с богатой историей и культурой, а также побывать в живописных локациях.

Какие европейские достопримечательности и пляжи наиболее заполнены людьми, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на thethinkingtraveller.com.

Какие достопримечательности привлекают толпы туристов

Эксперты портала изучили отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях по ключевым словам "слишком переполнено", "не протолкнуться". В список попали самые посещаемые достопримечательности в Европе. Больше всего отзывов о толпах получили:

  1. Эдинбургский замок, Шотландия;
  2. Букингемский дворец, Англия;
  3. Сиам Парк, Тенерифе, Испания;
  4. Гранд-канал, Венеция, Италия;
  5. Римские бани, Бат, Англия;
  6. Лондонский Тауэр, Англия;
  7. Лувр, Париж, Франция;
  8. Акрополь, Афины, Греция;
  9. Британский музей, Лондон, Англия;
  10. Музей Орсе, Париж, Франция.

Фото: Эдинбургский замок (pixabay.com)

Также названы самые "загруженные" туристические достопримечательности в популярных среди туристовх Италии, Испании, Греции.

  • Италия: Гранд-канал в Венеции, Музей Ватикана в Риме, Колизей;
  • Испания: Сиам Парк на Тенерифе, рынок Бокерия в Барселоне, Храм Святого Семейства в Барселоне;
  • Греция: Акрополь в Афинах, село Линдос на Родосе, Парфенон в Афинах.

Очевидно, что посещать эти места лучше всего вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будние дни.

Фото: Самая "переполненная" локация Италии – в Венеции (pixabay.com)

Какие пляжи Европы переполнены людьми

Летом туристы в Европе интересуются не только историческими местами, архитектурой и музеями. Большие толпы отдыхающих заполоняют пляжи. Какие прибрежные локации в реальности не такие привлекательные, как на картинках, и где загорать и купаться придется в толпе:

  • Элафониси на Крите, Греция;
  • пляж Фигового Дерева на кипрском курорте Протарас;
  • Барселонета в Барселоне;
  • Навайо на острове Закинф, Греция;
  • пляж Леванте в Аликанте, Испания;
  • Красный пляж на Санторини в Греции.

Фото: Пляж в Барселоне (gettyimages.com)

Тем временем, пляжный отдых на юге Европы становится опасным для здоровья из-за рекордной жары. 10 городов Италии объявили красный уровень опасности из-за рисков для здоровья, популярные достопримечательности закрываются на время сиесты.

Напомним, мы писали, что европейцы начали выбирать отдых в Польше вместо Хорватии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияИспаниятуристи