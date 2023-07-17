Не протолкнуться. Названы самые переполненные туристические локации Европы

Европа привлекает туристов со всего мира – с каждым годом все больше путешественников стремятся увидеть города с богатой историей и культурой, а также побывать в живописных локациях.
Какие европейские достопримечательности и пляжи наиболее заполнены людьми, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на thethinkingtraveller.com.
Эксперты портала изучили отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях по ключевым словам "слишком переполнено", "не протолкнуться". В список попали самые посещаемые достопримечательности в Европе. Больше всего отзывов о толпах получили:
Также названы самые "загруженные" туристические достопримечательности в популярных среди туристовх Италии, Испании, Греции.
Очевидно, что посещать эти места лучше всего вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будние дни.
Фото: Самая "переполненная" локация Италии – в Венеции (pixabay.com)
Летом туристы в Европе интересуются не только историческими местами, архитектурой и музеями. Большие толпы отдыхающих заполоняют пляжи. Какие прибрежные локации в реальности не такие привлекательные, как на картинках, и где загорать и купаться придется в толпе:
Тем временем, пляжный отдых на юге Европы становится опасным для здоровья из-за рекордной жары. 10 городов Италии объявили красный уровень опасности из-за рисков для здоровья, популярные достопримечательности закрываются на время сиесты.
Напомним, мы писали, что европейцы начали выбирать отдых в Польше вместо Хорватии.