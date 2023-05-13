"Все набагато складніше". Як насправді купити місце в поїзді біля вікна

Вибрати при купівлі квитка місце у вагоні біля вікна або біля проходу – здавалося б, це дуже проста задача. Але пасажири скаржаться, що дуже часто місця на схемі у квиткових онлайн-сервісах та у вагонах не співпадають.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Facebok-допис Олега Васильєва.

У регіональних поїздах. В чому проблема з купівлею квитків біля вікна

"Як пасажиру обрати місце у вагоні поїзда, щоб воно було біля вікна, або біля проходу? Правильно, подивитися на схему під час купівлі квитків в онлайн-ресурсах "УЗ". Якщо у нічних поїздах та експресах ІС+ схема місць відповідає фактичному стану, то у регіональних поїздах все набагато складніше", – описує проблему Олег Васильєв. За його словами, пасажири вже неодноразово зверталися до "Укрзалізниці" з проханням привести у відповідність схеми місць у регіональних поїздах. Однак виконання цієї задачі виявилося непростим. "Навіть якщо на маршруті працює один і той самий поїзд, все одно скласти схему вагонів для онлайн ресурсів чомусь неможливо. Один з пасажирів, який часто користується регіональним поїздом №805/806 Рівне-Львів, переписав усі місця у вагонах та зробив свою схему. Виявляється, що у поїзді не тільки місця розміщені не послідовно, але й нумерація вагонів дивна", – додає він. Наприклад, вагони №7 та №8 фактично розміщені усередині складу, а квитки у ці вагони продаються тільки по п’ятницях та неділях. Маршрут обслуговує електропоїзд після модернізації де облаштовані місця для пасажирів з інвалідністю. Але на схемі вагонів навіть ця інформація відсутня. Фото: Якщо у нічних поїздах та експресах ІС+ схема місць відповідає фактичному стану, то у регіональних поїздах все набагато складніше (РБК-Україна/Віталій Носач) Олег Васильєв риторично запитав, коли нарешті фахівці "Укрзалізниці" знайдуть час та наведуть лад зі схемами вагонів у поїздах. У коментарях до допису багато користувачів пишуть, що теж багато разів стикалися з таким у регіональних поїздах. "Поїзд РЕ №807 Коломия-Львів-Коломия все те саме, правильна схема лише в додатку. На сайті - лабуда. РЕ №829 Львів-Ужгород-Львів – те саме, навіть в додатку просто місця розкидані. І на сайті теж. Ми чекали 5 років аби для РЕ №702 поставили актуальну схему, почекаємо і тут", – написав Максим Сич. "Там ще й з самою нумерацією місць логіка кульгає – наприклад у 4 вагоні у трьох "купе" більший номер – біля вікна, у той час як інші – навпаки", – додав Антон Бринних. Інклюзивні місця і майданчики для велосипедів. Як оновили схему в одному з поїздів Через кілька днів після цього Олег Васильєв розповів про те, як розмістили схему для недавно призначеного поїзда Одеса-Вінниця-Одеса. "З 15 квітня призначено поїзд № 802/801 Одеса-Вінниця-Одеса. Стало цікаво, яку схему розмістять для цього поїзда – шаблонну або справжню. Виявилося, що у додатку "УЗ" розмістили схематичне розташування місць, як воно має бути, та вказані інклюзивні місця, майданчики для велосипедів, туалети. Додам, що квитки на регіональний поїзд Одеса-Вінниця продаються за тарифом 2-класу, вартість від 162 до 192 грн, залежно від дня тижня", – написав блогер. Фото: Як розмістили схему місць у недавно призначеному поїзді Одеса-Вінниця-Одеса (facebook.com/ol.vasilyev)

Раніше Олег Васильєв розповідав РБК-Україна, як купити квитки на поїзд "Київ-Варшава" і чому їх постійно не вистачає.

Також "Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси, щоб унеможливити їх перепродаж.

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