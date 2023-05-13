"Все гораздо сложнее". Как на самом деле купить место в поезде у окна

Выбрать при покупке билета место в вагоне у окна или у прохода – казалось бы это очень простая задача. Но пассажиры жалуются, что очень часто места на схеме в билетных онлайн-сервисах и вагонах не совпадают.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Facebok-пост Олега Васильева.

В региональных поездах. В чем проблема с покупкой билетов у окна

"Как пассажиру выбрать место в вагоне поезда, чтобы оно было у окна или у прохода? Правильно, посмотреть на схему при покупке билетов в онлайн-ресурсах "УЗ". Если в ночных поездах и экспрессах ИС+ схема мест соответствует фактическому состоянию, то в региональных поездах все гораздо сложнее", – описывает проблему Олег Васильев.

По его словам, пассажиры уже неоднократно обращались в "Укрзализныцю" с просьбой привести в соответствие схемы мест в региональных поездах. Однако выполнение этой задачи оказалось непростым.

"Даже если на маршруте работает один и тот же поезд, все равно составить схему вагонов для онлайн ресурсов почему-то невозможно. Один из пассажиров, часто пользующийся региональным поездом №805/806 Ровно-Львов, переписал все места в вагонах и сделал свою схему. Оказывается, что в поезде не только места размещены не последовательно, но и нумерация вагонов удивительна", – добавляет он.

Например, вагоны №7 и №8 фактически расположены внутри состава, а билеты в эти вагоны продаются только по пятницам и воскресеньям. Маршрут обслуживает электропоезд после модернизации, где обустроены места для пассажиров с инвалидностью. Но на схеме вагонов даже эта информация отсутствует.

Фото: Если в ночных поездах и экспрессах ИС+ схема мест соответствует фактическому состоянию, то в региональных поездах все гораздо сложнее (РБК-Украина/Виталий Носач)

Олег Васильев риторически спросил, когда наконец специалисты "Укрзализныци" найдут время и наведут порядок со схемами вагонов в поездах. В комментариях к сообщению многие пишут, что тоже много раз сталкивались с таковым в региональных поездах. "Поезд РЭ №807 Коломыя-Львов-Коломыя все то же, правильная схема только в приложении. На сайте - лабуда. РЭ №829 Львов-Ужгород-Львов – то же самое, даже в приложении просто места разбросаны. И на сайте тоже. Мы ждали 5 лет, чтобы для РЭ №702 поставили актуальную схему, подождем и здесь", – написал Максим Сыч.

"Там еще и с самой нумерацией мест логика хромает - например, в 4 вагоне в трех "купе" больший номер – у окна, в то время как другие – наоборот", – добавил Антон Бринних.

Инклюзивные места и площадки для велосипедов. Как обновили схему в одном из поездов Через несколько дней после этого Олег Васильев рассказал о том, как разместили схему для недавно назначенного поезда Одесса-Винница-Одесса.

"С 15 апреля назначен поезд № 802/801 Одесса-Винница-Одесса. Стало интересно, какую схему разместят для этого поезда – шаблонную или настоящую. инклюзивные места, площадки для велосипедов, туалеты. Добавлю, что билеты на региональный поезд Одесса-Винница продаются по тарифу 2-класса, стоимость от 162 до 192 грн в зависимости от дня недели", – написал блоггер.

Фото: Как разместили схему мест в недавно назначенном поезде Одесса-Винница-Одесса (facebook.com/ol.vasilyev)

Ранее Олег Васильев рассказывал, как купить билеты на поезд "Киев-Варшава" и почему их постоянно не хватает.

Также "Укрзализныця" изменила правила продажи билетов на международные рейсы, чтобы исключить их перепродажу.

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