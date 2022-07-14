Проезд в поездах Испании станет бесплатным: названа дата

Поездки на поездах на короткие и средние расстояния в Испании будут бесплатными в течение четырех месяцев с сентября 2022 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Все пригородные поезда (Cercanías и Rodalies) и региональные линии средней протяженности, охватывающие поездки менее 300 км (маршруты Media Distancia), которыми управляет национальный железнодорожный оператор Renfe, будут бесплатными с 1 сентября по 31 декабря. О таком нововведении заявил премьер-министр Педро Санчес.

Скидка в размере 100% распространяется только на многоразовые билеты, а не на одиночные. Поездки другими службами, в том числе поездами дальнего следования и поездами других компаний, под действие мер не подпадают и будут платными, как раньше.

Фото: Бесплатный проезд с 1 сентября в Испании будет на всех пригородных поездах (Cercanías и Rodalies) и на поездах при поездках на расстояние менее 300 км (Getty Images)

По словам журналистов Euronews, такая скидка может означать бесплатное путешествие на поезде между такими городами, как Барселона и Севилья или Мадрид и Бильбао, если вы купите абонемент.

50-процентную скидку на билеты на поезд Renfe уже ввели ранее в июне, чтобы помочь пассажирам пригородной зоны. Но, ознакомившись с финансовым состоянием страны, премьер-министр решил сделать поездки на определенный период полностью бесплатными.

Почему проезд на поездах в Испании сделали бесплатным

Бесплатные билеты на поезд направлены на снижение влияния кризиса стоимости жизни в стране.

Недавно похожую меру ввели и в Германии: там до конца лета можно купить билет на поезд за 9 евро. С июня по август путешественники могут неограниченно пользоваться местными и региональными услугами по очень низкой цене.

Фото: 50-процентную скидку на билеты на поезда Renfe уже ввели ранее в июне (Getty Images)

Но Испания решила пойти еще на один шаг, сделав проезд на поездах Renfe бесплатным в период с сентября по декабрь этого года.

"Я полностью осознаю повседневные трудности, с которыми сталкивается большинство людей. Я знаю, что ваша зарплата становится все меньше и меньше, что трудно сводить концы с концами, а ваша корзина для покупок становится все дороже и дороже", — отметил Санчес.

Отметим, мы писали, какие страны оставили бесплатный проезд для украинцев.

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