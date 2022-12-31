Проблеми із персоналом. Топ-10 авіакомпаній, які скасовували рейси у 2022 році

Європейські авіакомпанії у 2022 році влітку масово скасовували рейси через страйки та нестачу персоналу. У "непунктуальних" перевізників не відбулося 2% польотів.
Які авіакомпанії опинились у лідерах за кількістю скасування, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.
Нове дослідження європейських авіакомпаній, які скасовували рейси в останню хвилину цього літа провела компанія Mabrian Technologies, яка займається аналізом даних для туризму.
У першій десятці європейських авіакомпаній, які найбільше постраждали від скасувань у період з 17 липня 2022 року по 30 серпня 2022 року, зафіксовано майже 9000 скасованих рейсів. Це 2% усіх польотів.
"Lufthansa – одна з компаній, які найбільше постраждали від обмежень персоналу та страйків, очолює список авіакомпаній з найбільшою кількістю скасувань (2521) регулярних рейсів, які були скасовані в останню хвилину в Європі", – йдеться у звіті.
Повний список має такий вигляд:
Через пандемію коронавірусу багато авіакомпаній та аеропортів скоротили свій персонал у 2020 році, це стало для них справжньою проблемою після того, як авіасполучення почало відновлюватися після масової вакцинації у світі.
Решті співробітників було важко впоратися з великим потоком мандрівників цього літа, часто влаштовували страйки, через що щодня скасовувалися десятки рейсів.
Нагадаємо, ми писали, що український лоукостер SkyUp відкриє авіакомпанію у Європі.