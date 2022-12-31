Проблемы с персоналом. Топ-10 авиакомпаний, которые отменяли рейсы в 2022 году

Европейские авиакомпании в 2022 году летом массово отменяли рейсы из-за забастовок и нехватки персонала. У самых "непунктуальных" перевозчиков не состоялось 2% полетов.
Какие авиакомпании оказались в лидерах по количеству отмен, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Новое исследование европейских авиакомпаний, которые отменяли рейсы в в последнюю минуту этим летом провела компания Mabrian Technologies, которая занимается анализом данных для туризма.
У первой десятки европейских авиакомпаний, наиболее пострадавших от отмен в период с 17 июля 2022 года по 30 августа 2022 года, зафиксировано почти 9000 отмененных рейсов. Это 2% всех полетов.
"Lufthansa – одна из компаний, наиболее пострадавших от ограничений персонала и забастовок, возглавляет список авиакомпаний с наибольшим количеством отмен (2521) регулярных рейсов, которые были отменены в последнюю минуту в Европе", – говорится в отчете.
Полный список выглядит следующим образом:
Из-за пандемии коронавируса многие авиакомпании и аэропорты сократили свой персонал в 2020 году, это стало для них настоящей проблемой после того, как авиасообщение начало возрождаться после массовой вакцинации в мире.
Остальным сотрудникам было трудно справиться с большим потоком путешественников этим летом, они часто устраивали забастовки, из-за чего ежедневно отменялись десятки рейсов.
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