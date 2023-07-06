Прийом заявок стартував. Які виплати можна отримати на дітей у Польщі

Українські діти у Польщі мають право на виплати по 500 злотих щомісяця. Також для підготовки до навчального року виплачують по 300 злотих.
У Польщі батькам із дітьми надають іще два види допомоги, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.
Із 1 липня у Польщі стартувала подача заявок на грошову допомогу батькам із дітьми на порталі міністерства сімї та соціальної політики Emp@tia. Паперові заяви прийматимуть із 1 серпня.
Українські біженці мають право отримувати кілька видів виплат на дітей. Йдеться про регулярні та окремі види допомог.
Нагадаємо, ми писали, хто з українців отримає нові виплати у 7000 гривень у Польщі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.