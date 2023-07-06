Прием заявок стартовал. Какие выплаты можно получить на детей в Польше

Украинские дети в Польше имеют право на выплаты по 500 злотых ежемесячно. Также для подготовки к учебному году выплачивается по 300 злотых.

В Польше родителям с детьми оказывают еще два вида помощи, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

С 1 июля в Польше стартовала подача заявок на пособия родителям с детьми на портале министерства семьи и социальной политики Emp@tia. Бумажные заявления будут приниматься с 1 августа.

Украинские беженцы имеют право получать несколько видов выплат на детей. Речь идет о регулярных и отдельных видах пособий.

"500+" (с 2024 года – 800 злотых) – ежемесячные выплаты на каждого ребенка до совершеннолетия для поддержки семей в Польше;

"300+" ("Dobry start") – единовременная выплата 300 злотых на школьные вещи вне зависимости от дохода семьи;

семейная помощь для малоимущих – 95, 124 или 135 злотых в зависимости от возраста ребенка. Выплаты предоставляются, если среднемесячный доход на человека не превышает 674 злотых. Программа предусматривает надбавки в некоторых случаях.

пособие на особый уход (620 злотых) – выплачивается взрослым, которые не работают, чтобы ухаживать за ребенком с инвалидностью. Критерий совокупного дохода – не более 764 злотых.

Напомним, мы писали, кто из украинцев получит новые выплаты в 7000 гривен в Польше.

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