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Прийом заявок стартував. Які виплати можна отримати на дітей у Польщі

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Четвер 06 липня 2023 16:25
Прийом заявок стартував. Які виплати можна отримати на дітей у Польщі Фото: Діти у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські діти у Польщі мають право на виплати по 500 злотих щомісяця. Також для підготовки до навчального року виплачують по 300 злотих.

У Польщі батькам із дітьми надають іще два види допомоги, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Із 1 липня у Польщі стартувала подача заявок на грошову допомогу батькам із дітьми на порталі міністерства сімї та соціальної політики Emp@tia. Паперові заяви прийматимуть із 1 серпня.

Українські біженці мають право отримувати кілька видів виплат на дітей. Йдеться про регулярні та окремі види допомог.

  • "500+" (із 2024 року – 800 злотих) – щомісячні виплати на кожну дитину до повноліття для підтримки сімей у Польщі;
  • "300+" ("Dobry start") – одноразова виплата 300 злотих на шкільні речі незалежно від доходу родини;
  • сімейна допомога для малозабезпечених – 95, 124 або 135 злотих залежно від віку дитини. Виплати надають, якщо середньомісячний дохід на людину не перевищує 674 злотих. Програма передбачає надбавки в певних випадках.
  • допомога на особливий догляд (620 злотих) – виплачується дорослим, які не працюють, щоб доглядати за дитиною з інвалідністю. Критерій сукупного доходу – не більше 764 злотих.

Нагадаємо, ми писали, хто з українців отримає нові виплати у 7000 гривень у Польщі.

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