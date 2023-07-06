Прийом заявок стартував. Які виплати можна отримати на дітей у Польщі
Фото: Діти у Польщі (gettyimages.com)
Українські діти у Польщі мають право на виплати по 500 злотих щомісяця. Також для підготовки до навчального року виплачують по 300 злотих.
У Польщі батькам із дітьми надають іще два види допомоги, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.
Із 1 липня у Польщі стартувала подача заявок на грошову допомогу батькам із дітьми на порталі міністерства сімї та соціальної політики Emp@tia. Паперові заяви прийматимуть із 1 серпня.
Українські біженці мають право отримувати кілька видів виплат на дітей. Йдеться про регулярні та окремі види допомог.
- "500+" (із 2024 року – 800 злотих) – щомісячні виплати на кожну дитину до повноліття для підтримки сімей у Польщі;
- "300+" ("Dobry start") – одноразова виплата 300 злотих на шкільні речі незалежно від доходу родини;
- сімейна допомога для малозабезпечених – 95, 124 або 135 злотих залежно від віку дитини. Виплати надають, якщо середньомісячний дохід на людину не перевищує 674 злотих. Програма передбачає надбавки в певних випадках.
- допомога на особливий догляд (620 злотих) – виплачується дорослим, які не працюють, щоб доглядати за дитиною з інвалідністю. Критерій сукупного доходу – не більше 764 злотих.
Нагадаємо, ми писали, хто з українців отримає нові виплати у 7000 гривень у Польщі.
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