ua ru
Чт, 06 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прием заявок стартовал. Какие выплаты можно получить на детей в Польше

Новина українською →
Четверг 06 июля 2023 16:25
Прием заявок стартовал. Какие выплаты можно получить на детей в Польше Фото: Дети в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские дети в Польше имеют право на выплаты по 500 злотых ежемесячно. Также для подготовки к учебному году выплачивается по 300 злотых.

В Польше родителям с детьми оказывают еще два вида помощи, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

С 1 июля в Польше стартовала подача заявок на пособия родителям с детьми на портале министерства семьи и социальной политики Emp@tia. Бумажные заявления будут приниматься с 1 августа.

Украинские беженцы имеют право получать несколько видов выплат на детей. Речь идет о регулярных и отдельных видах пособий.

  • "500+" (с 2024 года – 800 злотых) – ежемесячные выплаты на каждого ребенка до совершеннолетия для поддержки семей в Польше;
  • "300+" ("Dobry start") – единовременная выплата 300 злотых на школьные вещи вне зависимости от дохода семьи;
  • семейная помощь для малоимущих – 95, 124 или 135 злотых в зависимости от возраста ребенка. Выплаты предоставляются, если среднемесячный доход на человека не превышает 674 злотых. Программа предусматривает надбавки в некоторых случаях.
  • пособие на особый уход (620 злотых) – выплачивается взрослым, которые не работают, чтобы ухаживать за ребенком с инвалидностью. Критерий совокупного дохода – не более 764 злотых.

Напомним, мы писали, кто из украинцев получит новые выплаты в 7000 гривен в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша виплати діти
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Виталий Чорненький
Подальше от боевых действий. Что нужно знать об эвакуации детей во время войны
Виталий Чорненький
координатор направления юридической помощи БФ "Право на захист"
Ирина Савина
Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршруты
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Олег Васильев
В условиях дефицита. Как купить билеты на поезда в Польшу, Венгрию и Чехию
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения