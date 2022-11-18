"Природа відпочиває". Як виглядає озеро Синевир після першого снігу: фото

Карпати почало замітати снігом – перші "зимові" фото з мальовничих туристичних локацій з'явилися у соцмережах.

Нині ялини навколо озера Синевир у Закарпатті вже білі від снігу, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку екскурсовода Віталія Диблюка.

На опублікованих фото та відео видно, що снігом запорошило всі дерева навколо найбільшого високогірного озера України. Про осінь тепер нагадує лише пожовтіла трава у лісі.

Фото: Засніжене озеро Синевир (facebook.com/Віталій Диблюк)

Засніжений пейзаж в коментарях до знімків користувачі називають "справжньою зимовою казкою" та "неперевершеною красою".

"І до вас завітала зима. Озеро таке спокійне, природа відпочиває. Сподіваємось, коли все прокинеться від зимового сну, в Україні вже буде мир", - написала одна із дописувачок.

На високогір'ї намело метр снігу – попереджають рятувальники

Високо в Карпатах 18 листопада відзначається ускладнення погодних умов, попереджають рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Товщина снігового покрову становить 40-60 сантиметів, а на схилах - більше метра. Вітер західній 11-12 м/с. Температура повітря – мінус 4°С.", - попереджають туристів.

Фото: Сніг на горі Піп Іван (facebook.com/chornogora.rescue112)

У зв'язку із погодою любителів зимових походів просять утриматися від виходу у високогір'я.

Нагадаємо, ми писали, що із Рахова запускають "Мармароський експрес" в Румунію.