Вперше за 16 років. Із Рахова запускають "Мармароський експрес" в Румунію

У грудні із Рахова на Закарпатті можна буде дістатися до міста Валі-Вішеулуй у Румунії за 40 хвилин потягом "Мармароський експрес". Заплановано два рейси на день.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на "Укрзалізницю".

Місто Рахів стане ще один транспортним хабом Закарпаття. Запуск регіонального поїзда у туристичній спільноті регіону називають довгоочікуваною подією, адже вперше за 16 років український дизель-поїзд прямує в Румунію із Закарпаття.

Фото: Потяг із Рахова до румунської станції Валі-Вішеулуй (t. me/mustafanayyem)

8 листопада було здійснений перший пробний заїзд на відновленій ділянці Рахів-Ділове-Валя-Вішеулуй.

"Чистий час у дорозі без урахування митних процедур від Рахова до Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин мальовничою гірською долиною. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці", – розповіли в Укрзалізниці.

Дістатися румунського міста можна буде двічі на день. Там можна буде можливість пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

Для запуску цього маршруту наприкінці літа Укрзалізниця відновила дві ділянки колії - відбудували 19,3 км колії від Рахова до державного кордону та 1,1 кілометр - від державного кордону до Тересви.

Фото: Пробний заїзд потяга на відновленій ділянці залізниці (скріншот РБК-Україна/facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Також готується сполучення із Ужгорода до Івано-Франківська у форматі залізничного транспортного коридору через територію Румунії. "Карпатский експрес" полегшить доступ туристам з інших країн до відомих українських локацій – у Драгобрат і Буковель.

Нагадаємо, ми писали, як перевірити заборону на виїзд за кордон.