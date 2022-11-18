"Природа отдыхает". Как выглядит озеро Синевир после первого снега: фото

Карпаты стало заметать снегом – первые "зимние" фото с живописных туристических локаций появились в соцсетях.

Сейчас ели вокруг озера Синевир в Закарпатье уже белые от снега, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу экскурсовода Виталия Дыблюка.

На опубликованных фото и видео видно, что снегом припорошило все деревья вокруг самого высокогорного озера Украины. Об осени теперь напоминает только пожелтевшая трава в лесу.

Фото: Заснеженное озеро Синевир (facebook.com/Виталий Дыблюк)

Снежный пейзаж в комментариях к снимкам пользователи называют "настоящей зимней сказкой" и "непревзойденной красотой".

"И к вам пришла зима. Озеро такое спокойное, природа отдыхает. Надеемся, когда все проснется от зимнего сна, в Украине уже будет мир", - написала одна из комментаторов.

На высокогорье намело метр снега – предупреждают спасатели

Высоко в Карпатах 18 ноября отмечается усложнение погодных условий, предупреждают спасатели Черногорского поисково-спасательного поста.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Идет снег. Толщина снежного покрова составляет 40-60 сантиметов, а на склонах - больше метра. Ветер западный 11-12 м/с. Температура воздуха - минус 4°С", - предупреждают туристов.

Фото: Снег на горе Поп Иван (facebook.com/chornogora.rescue112)

В связи с погодой любителей зимних походов просят воздержаться от выхода на высокогорье.

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