RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Природа отдыхает". Как выглядит озеро Синевир после первого снега: фото

Фото: Первый снег на озере Синевир (facebook.com/Виталий Дыблюк)
Автор: Ольга Маджумдар

Карпаты стало заметать снегом – первые "зимние" фото с живописных туристических локаций появились в соцсетях.

Сейчас ели вокруг озера Синевир в Закарпатье уже белые от снега, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу экскурсовода Виталия Дыблюка.

На опубликованных фото и видео видно, что снегом припорошило все деревья вокруг самого высокогорного озера Украины. Об осени теперь напоминает только пожелтевшая трава в лесу.

Фото: Заснеженное озеро Синевир (facebook.com/Виталий Дыблюк)

Снежный пейзаж в комментариях к снимкам пользователи называют "настоящей зимней сказкой" и "непревзойденной красотой".

"И к вам пришла зима. Озеро такое спокойное, природа отдыхает. Надеемся, когда все проснется от зимнего сна, в Украине уже будет мир", - написала одна из комментаторов.

На высокогорье намело метр снега – предупреждают спасатели

Высоко в Карпатах 18 ноября отмечается усложнение погодных условий, предупреждают спасатели Черногорского поисково-спасательного поста.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Идет снег. Толщина снежного покрова составляет 40-60 сантиметов, а на склонах - больше метра. Ветер западный 11-12 м/с. Температура воздуха - минус 4°С", - предупреждают туристов.

Фото: Снег на горе Поп Иван (facebook.com/chornogora.rescue112)

В связи с погодой любителей зимних походов просят воздержаться от выхода на высокогорье.

Напомним, мы писали, что из Рахова запускают "Марморосский экспресс" в Румынию.

Читайте РБК-Украина в Google News
синевирТуризмКарпаты