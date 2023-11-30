Природа і смаки. Які розваги пропонують туристам у Карпатах взимку

Відпочинок у Карпатах взимку часто асоціюється із катанням на лижах на засніжених схилах. Але велика кількість туристів зараз – це жінки з дітьми, яких таке дозвілля не завжди цікавить.

Які розваги пропонують туристам під час зимової відпустки у Карпатах, РБК-Україна розповіла заступниця директора туристичної компанії "Відвідай" Марічка Касьянова.

"Люди навчилися відпочивати на природі"

Люди зараз навчилися відпочивати на природі, каже Марічка Касьянова. Туристи все більше цікавляться мальовничими місцями.

"І я навіть не впевнена, що лижі будуть на першому місці за популярністю цього року. Зараз надзвичайно багато природних об'єктів, які користуються популярністю. Це такі місця як озеро Синевир, водоспад Шипіт. Взимку поїхати туди – це набратися сили, попити глінтвейну, смачно поїсти карпатську кухню", – розповідає вона.

Поруч можна відвідати якусь ферму чи центр реабілітації тварин. Якщо люди їдуть із дітьми, то поряд із Синевиром знаходяться центр реабілітації бурого ведмедя, парк вовків, додає фахівець.

Фото: Озеро Синевир (unsplash.com)

Купання – відпочинок разом із оздоровленням

Термальні басейни Закарпаття конкурують за популярністю із природними об'єктами Карпат, каже Марічка Касьянова.

"Це тепла вода, свіже повітря, відпочинок із сім'єю, різноманітні розваги. Це завжди про здоров'я. Для дітей є окремі басейни, міні-аквапарки, де взимку можна пів дня бавитися. Особливість у тому, що ці басейни є як криті, так і просто неба. Коли туристи кажуть, що не підуть у відкритий басейн, то потім переважно всі купаються у таких", – розповідає фахівець.

Вона перераховує термальні басейни, які користуються популярністю: "Теплі води Велятино", осучаснений термальний комплекс "Жаворонок" у Берегово, "Косино" у селі Косонь, "Золота гора" у селі Барвінок біля Ужгорода.

Фото: Термальний комплекс на Закарпатті (надане РБК-Україна)

"Також цього року вперше взимку буде працювати аквапарк "Карпатія" у Мукачево, який має також термальну воду", – ділиться вода.

Також великою популярністю користується купання в чанах у Лумшорах, Пилипці, Верховині, Буковелі.

Зимові розваги для дітей і катання на санях

На гірськолижних курортах та у популярних серед туристів локаціях Карпат не бракує зимових розваг. І це не лише лижі чи санки.

"Якщо брати сторону Буковелю, то з розваг там етно-парк "Гуцул ленд", який дуже подобається дітям, колесо огляду. Зараз туристи здебільшого – жінки з дітьми. Діти переважно не катаються на лижах, на санках вони витримують максимум годину. А далі дитина хоче йти годувати овечку, погладити козу, щось подивитися, випити чаю, батьки – глінтвейну", – розповідає Марічка Касьянова.

Фото: Катання на санях у Верховині (guide.karpaty.ua)

Вона додає: зимові розваги – це також і катання на санях, запряжених кіньми.

"Це не треба тягнути санчата і взувати лижі, а тут просто з вітерцем повезуть по горах. Це дуже користується попитом, особливо, якщо йдеться про те, що до озера Синевир треба підійти, а там 1,2 км в один бік. Те саме стосується й Пилипця, Верховини".

Дегустації страв – одна з найулюбленіших розваг дорослих

Для дорослої людини, яка хоче поїхати відпочити – у топі після термалів буде випити глінтвейну або вина, подегустувати закарпатські страви, розповідає спеціаліст з туризму.

"Вино подаємо чисто закарпатське – домашні сортові вина. Возимо людей на дегустацію повидла (леквар) і ковбас, закарпатських страв. Практично на кожному туристичному об'єкті вам дадуть скуштувати карпатський глінтвейн з місцевим медом і прянощами", – зазначає вона.

Фото: Дегустації для туристів (колаж РБК-Україна)

Гастротуризм у Закарпатті включає також дегустації сирів (буйволиних, овечих і коров'ячих), равликів, настоянок і наливок.

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