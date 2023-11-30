Природа и вкусы. Какие развлечения предлагают туристам в Карпатах зимой

Отдых в Карпатах зимой часто ассоциируется с катанием на лыжах на заснеженных склонах. Но большое количество туристов сейчас – это женщины с детьми, которых такой досуг не всегда интересует.

Какие развлечения предлагают туристам во время зимнего отпуска в Карпатах, РБК-Украина рассказала заместитель директора туристической компании "Відвідай" Маричка Касьянова.

"Люди научились отдыхать на природе"

Люди сейчас научились отдыхать на природе, говорит Маричка Касьянова. Туристы все больше интересуются живописными местами.

"И я даже не уверена, что лыжи будут на первом месте по популярности в этом году. Сейчас очень много природных объектов, которые пользуются популярностью. Это такие места как озеро Синевир, водопад Шипот. Зимой поехать туда – это набраться сил, попить глинтвейна, вкусно поесть карпатскую кухню", – рассказывает она.

Рядом можно посетить какую-нибудь ферму или центр реабилитации животных. Если люди едут с детьми, рядом с Синевиром находятся центр реабилитации бурого медведя, парк волков, добавляет специалист.

Фото: Озеро Синевир ( unsplash.com )

Купание – отдых вместе с оздоровлением

Термальные бассейны Закарпатья конкурируют по популярности с природными объектами Карпат, говорит Маричка Касьянова.

"Это теплая вода, свежий воздух, отдых с семьей, разнообразные развлечения. Это всегда о здоровье. Для детей есть отдельные бассейны, мини-аквапарки, где зимой можно полдня забавляться. Особенность в том, что эти бассейны есть как крытые, так и под открытым небом. Когда туристы говорят, что не пойдут в открытый бассейн, то потом преимущественно все купаются в таких", – рассказывает специалист.

Она перечисляет популярные термальные бассейны: "Теплые воды Велятино", осовремененный термальный комплекс "Жаворонок" в Берегово, "Косино" в селе Косонь, "Золотая гора" в селе Барвинок возле Ужгорода.

Фото: Термальный комплекс в Закарпатье (предоставлено РБК-Украина)

"Также в этом году впервые зимой будет работать аквапарк "Карпатия" в Мукачево, который также имеет термальную воду", – делится вода.

Также большой популярностью пользуется купание в чанах в Лумшорах, Пилипце, Верховине, Буковеле.

Зимние развлечения для детей и катание на санях

На горнолыжных курортах и в популярных среди туристов локациях Карпат хватает зимних развлечений. И это не только лыжи или санки.

"Если брать сторону Буковеля, то из развлечений там этно-парк "Гуцул ленд", который очень нравится детям, колесо обозрения. Сейчас туристы в большинстве своем – женщины с детьми. Дети преимущественно не катаются на лыжах, на санках они выдерживают максимум час. А дальше ребенок хочет идти кормить овечку, погладить козу, что-то посмотреть, выпить чаю, родители – глинтвейна", – рассказывает Маричка Касьянова.

Фото: Катание на санях в Верховине (guide.karpaty.ua)

Она добавляет: зимние развлечения – это также и катание на санях, запряженных лошадьми.

"Это не надо тянуть санки и обувать лыжи, а тут просто с ветерком повезут по горам. Это очень пользуется спросом, особенно, если речь идет о том, что к озеру Синевир нужно подойти, а там 1,2 км в одну сторону. То же касается и Пилипца, Верховины".

Дегустации блюд – одно из самых любимых развлечений взрослых

Для взрослого человека, желающего поехать отдохнуть – в топе после термалов будет выпить глинтвейна или вина, подегустировать закарпатские блюда, рассказывает специалист по туризму.

"Вино подаем чисто закарпатское – домашние сортовые вина. Возим людей на дегустацию повидла (леквар) и колбас, закарпатских блюд. Практически на каждом туристическом объекте вам дадут отведать карпатский глинтвейн с местным медом и пряностями", – отмечает она.

Фото: Дегустации для туристов (коллаж РБК-Украина)

Гастротуризм в Закарпатье включает также дегустации сыров (буйволиных, овечьих и коровьих), улиток, настоек и наливок.

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