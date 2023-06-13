За прикладом Франції. Ще одна країна ЄС заборонить короткі рейси в країні

Іспанія може стати наступною європейською країною, яка припинить dcs короткомагістральні рейси в рамках зусиль по боротьбі зі змінами клімату.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Минулого місяця у Франції набула чинності заборона на внутрішні рейси на коротких маршрутах, які можна подолати поїздом за менш ніж за 2,5 години, писало РБК-Україна.

Замінять поїздами. Чому хочуть скасувати короткі рейси в Іспанії

Влада Іспанії оприлюднила плани, за якими хоче вжити подібних заходів найближчим часом. В країні провели дослідження, яке показало, що авіаперельоти в Іспанії створюють вдвічі більший вуглецевий слід, ніж високошвидкісні поїзди.

Дослідження також показало, що за останні 12 місяців було здійснено 5744 рейси між Барселоною та Мадридом: це були подорожі довжиною лише 630 кілометрів. Таку поїздку поїзд може здійснити приблизно за 2,5 години.

Загальні викиди CO2 від польотів літаків у 2022 році становили близько 54 000 тонн: це на 132% більше порівняно з 27 000 тоннами від поїздів на ту саму кількість мандрівників.

"Якщо ми невпинно боремося за декарбонізацію нашого життя, як ми можемо виправдати використання літака між великими містами, якщо є регулярне, швидке і ефективне сполучення потягом?", – підкреслив раніше міністр транспорту Франції Клеман Бон.

Фото: Високошвидкісна залізнична лінія Мадрид–Барселона (wikipedia.org)

Також бельгійський політик Жорж Гілкінет минулого місяця заявив, що влада країн ЄС має припинити короткі рейси та замінити маршрути комфортними поїздами. За його словами, країни ЄС мають наслідувати приклад Франції, таким чином переходячи на більш екологічний вид транспорту.

Однак рішення про заборону коротких рейсів підтримують не всі. Генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Волш назвав таке рішення "абсолютно абсурдним".

Хоча науковці стверджують, що скасування рейсів на короткі відстані до 500 кілометрів у європейських країнах значно зменшить авіаційні викиди, на які припадає загалом 6% викидів парникових газів.

Нагадаємо, раніше один з найбільших аеропортів Європи Схіпгол в Амстердамі оголосив про плани заборонити нічні рейси та обмежити польоти бізнес-джетів.

Також українська авіакомпанія Skyline Express, яка раніше називалася Azur Air Ukraine, розпочала польоти за кордоном на ще одному літаку.

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