Під іншим ім'ям. Ще одна українська авіакомпанія нарощує польоти за кордоном

Українська авіакомпанія Skyline Express, яка раніше називалася Azur Air Ukraine, розпочала польоти за кордоном на другому літаку.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews.com.

Авіакомпанія зареєструвала ще один літак моделі Boeing 757-300 в українському реєстрі 6 червня 2023 під номером UR-SLB. Його випустили в 1999 році, і раніше він був задіяний у німецькій чартерній авіакомпанії Condor.

"9 червня цей Boeing 757-300 здійснив переліт за позивними Skyline Express з Ташкента в Катовіце. З 10 червня він почав виконувати рейси з аеропортів Європи на морські курорти Туреччини та Єгипту під позивними Skyline Express та турецької авіакомпанії Mavi Gök Airlines (MGA), зафіксував онлайн-радар Flightradar24", – пише видання.

До повномасштабної війни в Україні компанія спеціалізувалася на чартерних рейсах. Літала переважно на різні курорти на замовлення туркомпанії ANEX Tour.

Фото: Boeing 737-800 AzurAir Boeing у Харкові до вторгнення РФ (wikipedia.org)

"Туроператор активно працював на українському та російському ринках за допомогою афілійованих з ним компаній Azur Air Ukraine в Україні та Azur Air у Росії. Azur Air Ukraine припинила польоти після лютого 2022 року, тоді як російська авіакомпанія продовжила літати, попри санкції США", – повідомляє Avianews.

Навесні цього року ЗМІ з'ясували, що власник перейменував Azur Air Ukraine на Skyline Express. Після того вона почала знову літати на морські курорти.

Видання пише, що перейменування може бути пов'язане з тим, що компанія хоче продовжити роботу як українська і при цьому не асоціюватись із РФ.

За даними держреєстру цивільних повітряних суден України, обидва зареєстровані в Україні у 2023 році Boeing 757-300 належать турецькій MAVI GOK HAVACILIK AS. А турецькі ЗМІ раніше писали, що ця компанія пов'язана з туроператором ANEX Tour.

Такий перезапуск компанії дозволить наростити перельоти на курорти із сусідніх з Україною країн та продавати більше турів, йдеться у публікації.

"Це дасть можливість ANEX Tour оперативно повернутись на український ринок, коли небо України буде знову відкрито для цивільної авіації", – пише видання.

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