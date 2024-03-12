Скрытые комнаты для сна в самолетах: где они находятся и как выглядят

Пассажиры самолетов обычно не задумываются, где отдыхает экипаж во время длительных перелетов. И мало кто знает, что на борту широкофюзеляжных авиалайнеров есть для этого скрытые помещения.

Где находятся спальные места и как они выглядят, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Скрытые комнаты не похожи на номера отеля. Это скорее каюты без окон и с низкими потолками. Зато в помещении обустроены спальные места и достаточная звукоизоляция, чтобы члены экипажа могли отдохнуть во время длительных перелетов.

Такие зоны для отдыха называются crew rest area. Они предназначены только для бортпроводников и пилотов.

Обычно вход в такую каюту хорошо замаскирован и пассажирам сложно догадаться, где она расположена.

В широкофюзеляжном авиалайнере Boeing 787 у авиакомпании British Airways или Korean Air есть два отсека со спальными местами для экипажей. Они находятся над потолком пассажирского салона.

Фото: Комната отдыха экипажа в Boeing 787 (flickr.com/Paul Thompson)

А в авиалайнере Boeing 777, который эксплуатировала украинская авиакомпания МАУ, зона отдыха пилотов и бортпроводников обустроена под полом. Вход в нее выглядит как дверь в кабинку туалета, однако за ней находится лестница вниз.

Фото: Комната отдыха экипажа в Boeing 777-200ER МАУ (avianews.com)

Зона для сна обеспечивает отдых персонала при длительных перелетах, а это важная составляющая безопасности полетов. Пока одни пилоты управляют самолетом, другие спят или просто восстанавливают силы.

Напомним, мы писали, что в Варшавском аэропорту установили капсулы для сна. Час аренды стоит от 500 грн.

Также мы рассказывали, что известная авиакомпания сделает интернет в самолетах бесплатным.