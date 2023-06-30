Правила з 1 липня. Чи позбавлятимуть українців у Німеччині виплат за відсутність за пропискою

Із 1 липня у Німеччині змінюються правила соціальної допомоги від центру зайнятості, яку одержують українські біженці. Однією з умов отримання виплат буде постійне проживання за місцем прописки.

Із необов'язкової причини можна бути відсутнім не більше 21 дня на рік, в інших випадках потрібно буде отримувати дозвіл, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на uahelp.wiki.

Постійне проживання за адресою прописки стане умовою для отримання виплат

Із 1 липня 2023 року обов'язковою умовою для отримання надбавки до Bürgergeld (допомога, яку одержують біженці з України), є проживання особи за адресою прописки.

Місце проживання, як і раніше, має знаходитися в "ближній зоні" центру зайнятості (Jobcenter), щоб людина мала можливість відвідати можливого роботодавця, сам центр зайнятості або місце проведення заходу: у розумні терміни, без невиправданих зусиль і за свій рахунок.

На сайті buerger-geld.org зазначається, що людина повинна перебувати в межах 2,5 години їзди в один бік (раніше стільки часу відводилося на дорогу в обидва боки).

Крім того, одержувач допомоги має своєчасно відреагувати на повідомлення та запити центру зайнятості у робочі дні.

Фото: Пошук роботи в Німеччині (gettyimages.com)

Для недоступності має бути важлива та попередньо узгоджена (мінімум за 5 днів) з центром зайнятості причина:

медичні терміни (запис приймання);

церковна подія;

важлива громадська подія;

самостійний пошук роботи;

добровільна робота без суттєвого порушення інтеграції.

Із необов'язкової причини можна бути відсутнім не більше 21 календарного дня на рік, якщо це не перешкоджає інтеграції. Також допускається відсутність через відрядження.

Обов'язок перебувати поблизу місця прописки не стосується суботи, неділі та святкових вихідних днів.

Недоступність людини для центру зайнятості або відсутність без узгодження призводить не тільки до санкцій, а й до повної втрати права на отримання допомоги. Втрачається право на оплату стандартної ставки або оплату витрат на проживання, медичне страхування. Виплати анулюються саме за дні, в які можна довести відсутність людини.

Фото: Пошук роботи в Німеччині (gettyimages.com)

Українцям пояснили заборони та обмеження від Джобцентру

Зміни із 1 липня для одержувачів виплат від Джобцентру прокоментували у німецько-українській асоціації "Ukrainian Future".

"Останні кілька тижнів ми все частіше чуємо про зміни з 1 липня. Найчастіше згадуються обмеження виїзду з місця проживання та обов'язок бути доступними в суботу для Джобцентру. Ми отримали офіційну відповідь від органів управління та ділимося відповіддю", – йдеться на сторінці організації у Facebook.

Зазначається, що заборона виїзду – вигадка. Біженці мають право на пересування у вільний час.

"Вас ніхто не викликатиме в Джобцентр у суботу, а доступність для Джобцентру – це можливість відповісти "в розумні терміни" на дзвінки, повідомлення, листи і прийти на зустріч, якщо така буде запланована вашим бератором (співробітник центру зайнятості в Німеччині, – ред.)", – пояснили чиновники.

Закон гарантує два вихідні дні на тиждень – суботу та неділю, а також вихідні у святкові дні.

"Джобцентр не є органом контролю над українцями. Він відповідає за мінімальне соціальне забезпечення та займається інтеграцією в робочий ринок Німеччини. Звичайно, є певні правила та обмеження, що стосуються всіх без винятку – зокрема, й німців".

Фото: Біженці у Німеччині (gettyimages.com)

Також біженців попереджають, що вони помиляються, якщо гадають, що виїжджаючи за кордон без повідомлення про свій від'їзд і без позначки в паспорті, зможуть отримувати соціальні виплати.

"Ви повинні розуміти, що запит від прикордонної поліції до єдиної системи контролю кордонів ЄС виконується за 5 хвилин і вся інформація, за потреби, стане відома", – зазначають у "Ukrainian Future".

Українці з 1 червня 2022 року отримали фактично ті самі соціальні права, що й німці, тому облік у Джобцентрі регулюється німецькими законами. Усі можливі зміни матимуть вплив не лише на українців, а й на німців, які стоять на обліку.

Нагадаємо, ми писали, які землі Німеччини приймають українських біженців.

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