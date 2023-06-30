Правила с 1 июля. Будут ли лишать украинцев в Германии выплат за отсутствие по прописке

С 1 июля в Германии меняются правила социальной помощи от центра занятости, которую получают украинские беженцы. Одним из условий получения выплат будет постоянное проживание по месту прописки.

По необязательной причине можно отсутствовать не более 21 дня в год, в других случаях нужно будет получать разрешение, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на uahelp.wiki.

Постоянное проживание по адресу прописки станет условием для получения выплат

С 1 июля 2023 года обязательным условием для получения надбавки к Bürgergeld (пособие, которое получают беженцы из Украины), является проживание лица по адресу прописки.

Место жительства, как и прежде, должно находиться в "ближней зоне" центра занятости (Jobcenter), чтобы у человека была возможность посетить возможного работодателя, сам центр занятости или место проведения мероприятия: в разумные сроки, без неоправданных усилий и за свой счет.

На сайте buerger-geld.org отмечается, что человек должен находиться в пределах 2,5 часов езды в одну сторону (раньше столько времени отводилось на дорогу в обе стороны).

Кроме того, получатель пособия должен своевременно отреагировать на уведомления и запросы центра занятости в рабочие дни.

Фото: Поиск работы в Германии (gettyimages.com)

Для недоступности должна быть важная и предварительно согласованная (минимум за 5 дней) с центром занятости причина:

медицинские термины (запись на прием);

церковное событие;

значимое общественное событие;

самостоятельный поиск работы;

добровольная работа без существенного нарушения интеграции.

По необязательной причине можно отсутствовать не более 21 календарного дня в год, если это не препятствует интеграции. Так же допускается отсутствие из-за командировки.

Обязанность находиться поблизости от места прописки не касается субботы, воскресенья и праздничных выходных дней.

Недоступность человека для центра занятости или отсутствие без согласование приводит не только к санкциям, но и к полной потере права на получение пособия. Теряется право на оплату стандартной ставки или оплату расходов на проживание, медицинское страхование. Выплаты аннулируются именно за те дни, в которые можно доказать отсутствие человека.

Фото: Поиск работы в Германии (gettyimages.com)

Украинцам объяснили запреты и ограничения от Джобцентра

Изменения с 1 июля для получателей выплат от Джобцентра прокомментировали в немецко-украинской ассоциации "Ukrainian Future".

"Последние несколько недель мы все чаще слышим об изменениях с 1 июля. Чаще упоминаются ограничения выезда с места жительства и обязанность быть доступными в субботу для Джобцентра. Мы получили официальный ответ от органов управления и делимся ответом", – говорится на странице организации в Facebook.

Отмечается, что запрет выезда – вымысел. Беженцы имеют право на передвижение в свободное время.

"Вас никто не будет вызывать в Джобцентр в субботу, а доступность для Джобцентра – это возможность ответить "в разумные сроки" на звонки, сообщения, письма и прийти на встречу, если таковая будет запланирована вашим бератором (сотрудник центра занятости в Германии, - ред)", – объяснили чиновники.

Закон гарантирует два выходных дня в неделю – субботу и воскресенье, а также выходные в праздничные дни.

"Джобцентр не является органом контроля над украинцами. Он отвечает за минимальное социальное обеспечение и занимается интеграцией в рабочий рынок Германии. Конечно, есть определенные правила и ограничения, относящиеся ко всем без исключения – в том числе, и немцам".

Фото: Беженцы в Германии (gettyimages.com)

Также беженцев предупреждают, что они ошибаются, если думают, что выезжая за границу без уведомления о своем отъезде и без отметки в паспорте, смогут получать социальные выплаты.

"Вы должны понимать, что запрос от пограничной полиции к единой системе контроля границ ЕС выполняется за 5 минут и вся информация, при необходимости, станет известна", – отмечают в "Ukrainian Future".

Украинцы с 1 июня 2022 года получили фактически те же социальные права, что и немцы, поэтому учет в Джобцентре регулируется немецкими законами. Все возможные изменения будут иметь влияние не только на украинцев, но и на стоящих на учете немцев.

Напомним, мы писали, какие земли Германии принимают украинских беженцев.

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