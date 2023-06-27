Окрім великих міст. Які землі Німеччини приймають українських біженців

Німеччина приймає найбільшу кількість українських біженців у Європі. Багато регіонів країни вже переповнені, і там не залишилося місць для розселення.

Які землі ще приймають українців у червні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на uahelp.wiki.

Між землями існує угода щодо квот прийому біженців. Землі, які перевиконують свою квоту, можуть тимчасово "закриватися", наголошується на сайті.

Список земель, які приймали українців станом на середину червня:

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg);

Байєрн (Bayern);

Гессен (Hessen);

Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz);

Саксонія (Sachsen);

Тюрінгія (Thüringen).

Зазначається, що українців у цих землях приймають за винятком великих міст.

Людей, які прибувають до таборів у землях, що не приймають, перенаправляють у приймаючі землі.

"Зараз усі квоти на межі, тому статус "земля приймає/не приймає" може змінюватися кілька разів протягом дня, ні на що не можна розраховувати. Вас слід їхати у табір, де вас нагодують, обігріють, дадуть відпочити чи переночувати і направлять туди, де в цей момент готові вас прийняти", – звертають увагу на сторінці проекту.

Найбільші пункти первинного прийому – у Ганновері Messhalle чи Берліні Tegel. Там також видають безкоштовний квиток на поїзд до наступного пункту призначення.

Список таборів, де приймають українських біженців та особливості розміщення можна вивчити за посиланням.

Нагадаємо, ми писали, як доїхати до Німеччини з міст Польщі.

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