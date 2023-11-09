Поїзд Київ-Варшава: які враження пасажирів від нововведення у застосунку "УЗ"

Квитки на поїзд Київ-Варшава тепер можливо придбати тільки із "Дія. Підписом". Так планують боротися з перекупами, які скупували квитки на популярний напрямок.

РБК-Україна розповідає, якими враженнями від нововведення українці діляться у соцмережах.

"УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ - Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом", – написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram 8 листопада.

Купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі. Якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки – після перевірки його заблокують.

Також для повернення міжнародних квитків тепер достатньо буде використати "Дія.Підпис" у застосунку "УЗ".

Українці вже встигли оцінити результати нововведення. Зокрема, на прямий потяг із Києва до Варшави тепер можна знайти та купити квитки через застосунок.

У групі Facebook, де обмінюються досвідом жінки, що подорожують із дітьми, з'явився допис із прикладом пошуку квитка до Варшави через застосунок УЗ на 28 листопада. На момент бронювання були доступні 28 місць.

"Навіть на прямий потяг на Варшаву є квитки. Бо, щоб купити, тепер потрібна Дія", – написала одна з користувачок.

У коментарях до її публікації інші жінки відповіли:

"Теж чекала сьогодні, щоб перевірити, чи зʼявляться квитки. І вчора нарешті змогла повернути через Дію квиток з Пшемисля. Спробую тепер на 30.11 взяти квитки на Варшаву";

"Супер. Тепер би ще на Відень так";

"Навіть зараз є квитки в наявності на 26 та 28 листопада";

"Так, я сьогодні читала, але купити їх важко, бо розбирають швидко".

Автор допису зазначила, що через "Дію" зі свого акаунту можна бронювати квитки на дітей скільки потрібно.

Водночас у нововведення є один мінус: оскільки придбати квиток можна лише через "Дію", цього не зможуть зробити іноземці.

"На цей поїзд - тільки з "Дією". Або через польську квоту на польському сайті. А загалом у нас достатньо опцій для іноземців - Перемишль, Хелм, Кошице, Будапешт, Кишинів. Пріоритет - українські пасажири, для яких треба перемогти перекупів, а не 0,001% нідерландських фотографів", – написав у Facebook речник "УЗ" Олександр Шевченко.

Нагадаємо, ми писали, які враження пасажирів від нового поїзда до Варшави. Місця для багажу було мало, люди скаржилися на відсутність розеток та неробочі туалети.

Раніше ми писали, скільки коштують квитки на новий поїзд до Польщі. Зі Львова до Варшави можна доїхати за 9 годин.

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