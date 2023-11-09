Поезд Киев-Варшава: какие впечатления пассажиров от нововведения в приложении "УЗ"

Билеты на поезд Киев-Варшава теперь можно приобрести только с "Дия. Подписью". Так планируется бороться с перекупщиками, которые скупали билеты на популярное направление.

РБК-Украина рассказывает, какими впечатлениями от нововведения украинцы делятся в соцсетях.

"УЗ продолжает системную борьбу с перекупщиками билетов, чтобы украинцы не переплачивали средства и не искали альтернативные варианты для поездок. Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев - Варшава в приложении Укрзализныци можно только с Дия.Подписью", – написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram 8 ноября.

Покупать билеты смогут только реальные пользователи. Если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты – после проверки его заблокируют.

Также для возврата международных билетов теперь достаточно будет использовать "Дия. Подпись" в приложении "УЗ".

Украинцы уже успели оценить результаты нововведения. В частности, на прямой поезд из Киева в Варшаву можно найти и купить билеты через приложение.

В группе Facebook, где обмениваются опытом путешествующие с детьми женщины, появилось сообщение с примером поиска билета в Варшаву через приложение "УЗ" на 28 ноября. На момент бронирования были доступны 28 мест.

"Даже на прямой поезд в Варшаву есть билеты. Потому что, чтобы купить, теперь нужна Дия", – написала одна из пользовательниц.

В комментариях к ее публикации другие женщины ответили:

"Тоже ждала сегодня, чтобы проверить, появятся ли билеты. И вчера наконец-то смогла вернуть через Дию билет из Пшемысля. Попробую теперь на 30.11 взять билеты на Варшаву";

"Супер. Теперь бы еще на Вену так";

"Даже сейчас есть билеты в наличии на 26 и 28 ноября";

"Да, я сегодня читала, но купить их сложно, потому что разбирают быстро".

Автор публикации отметила, что через "Дию" со своего аккаунта можно бронировать билеты на детей сколько нужно.

В то же время у нововведения есть один минус: поскольку купить билет можно только через "Дию", это не смогут сделать иностранцы.

"На этот поезд – только с "Дией". Или по польской квоте на польском сайте. В целом у нас достаточно опций для иностранцев – Перемышль, Хелм, Кошице, Будапешт, Кишинев. Приоритет – украинские пассажиры, для которых надо победить перекупщиков, а не 0,001% нидерландских фотографов", – написал в Facebook спикер "УЗ" Александр Шевченко.

Напомним, мы писали, какие впечатления пассажиров от нового поезда в Варшаву. Места для багажа было мало, люди жаловались на отсутствие розеток и неработающие туалеты.

Ранее мы писали, сколько стоят билеты на новый поезд в Польшу. Из Львова в Варшаву можно доехать через 9 часов.

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