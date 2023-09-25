Объясняют санкциями. На границе Греции начали разворачивать машины с российскими номерами

Запрет ЕС на въезд автомобилей с российской регистрацией не оставляет россиянам возможности путешествовать по Европе за рулем. На днях Греция завернула первый автомобиль с российскими номерами.

Российские туристы ехали в Европц из Турции, когда им отказали во въезде на греческой границе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Россияне на днях не смогли пересечь границу Греции – таможенники развернули их в Турцию, указав на санкции. До этого случая российские туристы ездили на своих автомобилях через пункт пропуска без проблем.

Пара россиян 23 сентября пыталась путешествовать на автомобиле из Турции в Грецию через автомобильный пункт пропуска Ипсала-Кипи. У туристов были однократные венгерские визы, бронирование отелей и билеты на паромы.

"Турки выпустили спокойно. Греческий полицейский на въезде спросил, есть ли страховка на автомобиль. После отрицательного ответа подсказал, что если проехать еще 50 метров, то справа будут два маленьких вагончика, где можно застраховаться, и поставил штампы в оба паспорта", – рассказала россиянка.

Страховщик взял документы, закрыл окно и стал куда-то звонить по телефону. Затем он отнес документы на таможню.

"Мы пошли общаться с таможенниками, где нам выдали распечатку уточнений от Еврокомиссии, и сказали, что нам въехать можно, но не на машине с российскими номерами. И настойчиво попросили покинуть Грецию. Мы вернулись", – пожаловалаь туристка.

Запрет на въезд российских автомобилей в ЕС объяснили на сайте Еврокомиссии 8 сентября. Ввоз авто расценивается как запрещенный импорт. С того времени пограничники соседних с Россией стран перестали пропускать машины с российскими номерами на территорию Евросоюза.

Ранее таможенники Германии конфисковали российские автомобили на дорогах внутри страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.