Повторний захист. Чи можна просити прихисток у Німеччині після іншої країни

Німеччина залишається найпопулярнішою країною серед українських біженців завдяки потужній соціальній підтримці. У країні перебувають понад мільйон втікачів від війни в Україні.

Чи нададуть у Німеччині прихисток тим, хто вже скористався тимчасовим захистом в іншій країні ЄС, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на німецько-українську асоціацію "Ukrainian Future".

Що відповіли у міграційній службі благодійній асоціації

До організації звертаються чимало біженців, яких цікавить повторний захист у Німеччині. Асоціація наводить відповідь від міграційної служби Німеччини (BAMF) з цього питання.

"Оскільки у Німеччині практично все вирішується на комунальному рівні, то чи приймуть вас у Німеччині вирішує окремий чиновник, який розглядатиме ваші документи. Конкретної відповіді, яким критеріям ви маєте відповідати, щоб не отримати відмову, нам не надали. Питання вирішується на розсуд вашого куратора", – зазначають в "Ukrainian Future".

В благодійній асоціації радять обов'язково мати письмову відмову від захисту в іншій країні. Втім, це не гарантує надання прихистку у Німеччині.

"Якщо Німеччина вас не прийме, то невідомо, що буде із захистом у тій країні, де ви написали відмову. Це обов'язково потрібно запитати при оформленні відмови: чи можливо буде знову взяти захист у цій країні, якщо Німеччина відмовить", – звертають увагу в організації.

Тому спершу рекомендують зробити запит у міграційну службу Німеччини з проханням про прийом і з питанням про умови прийому. При цьому слід вказати своє ім'я та прізвище – відповідь прийде на це ім'я. Якщо вона буде позитивною, то людина матиме підтвердження на руках.

Писати потрібно німецькою або англійською мовою за адресою: hotline-germany@bamf.bund.de.

Фото: Пункт прийому біженців у Берліні (gettyimages.com)

В асоціації додають, що оскільки однозначної відповіді на це питання немає і все вирішуватиметься в індивідуальному порядку, гарантії, що людину приймуть після іншої країни немає.

До слова, офіційно Німеччина не вводила обмеження на прийом українських біженців після отримання тимчасового захисту в іншій країні, як це зробили Чехія та Польща.

Хто може просити тимчасовий захист у Німеччині

Як повідомляє платформа для новоприбулих іноземців у Німеччині "Handbook Germany", якщо втікачі від війни в Україні вже отримали тимчасовий захист в одній із країн ЄС, то більше не можуть вільно вирішувати про свій переїзд до Німеччини чи іншої країни ЄС.

"Країна, в яку ви хочете переїхати, сама буде вирішувати про те, приймати вас чи ні. В її рішенні важливу роль буде відігравати той факт, чи має вона взагалі можливість (наприклад, з фінансової точки зору) прийняти вас до себе. Ви ніяк не можете вплинути на це рішення. Ви можете переїхати, лише якщо країна, до якої ви хочете переїхати, готова вас прийняти. У цьому разі ви втратите всі права та обов’язки, які мали у своїй першій країні", – зазначають на платформі.

Фото: Прихисток після іншої країни залежить від рішення чиновників (gettyimages.com)

Серед людей, які можуть в'їхати до Німеччини без вимоги мати візу та паспорт, такі категорії:

Всі люди, які перебували в Україні до 24 лютого 2022 року і в'їхали до Німеччини після цієї дати або досі в'їжджають. Це стосується всіх людей незалежно від того, чи є у них біометричний паспорт і незалежно від громадянства. Тому це стосується і громадян інших країн, які проживали в Україні.

Громадяни України та біженці, визнані в Україні, а також особи, яким надано міжнародний або національний захист в Україні, які тимчасово не перебували в Україні 24 лютого 2022 року, але фактично проживали там до цього часу.

Громадяни України, які вже легально проживали в Німеччині 24 лютого 2022 року (наприклад, як туристи) і термін дії візи у яких закінчився або ось-ось закінчиться.

Ця норма застосовується до 31 травня 2023 року. Після в’їзду до Німеччини жителі України мають право перебувати на її території протягом 90 днів (упродовж 180 днів) без візи чи іншого дозволу на перебування. Якщо втікачі від війни вперше в'їжджають до Німеччини 31 травня 2023 року, то повинні подати заяву на отримання посвідки на тимчасове перебування не пізніше ніж 29 серпня 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, де в Німеччині приймають українських біженців у травні.

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