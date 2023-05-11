Повторная защита. Можно ли просить убежище в Германии после другой страны

Германия остается самой популярной страной среди украинских беженцев благодаря мощной социальной поддержке. В стране находятся более миллиона бежавших от войны в Украине.
Предоставят ли в Германии убежище тем, кто уже воспользовался временной защитой в другой стране ЕС, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на немецко-украинскую ассоциацию "Ukrainian Future".
В организацию обращаются немало беженцев, которых интересует повторная защита в Германии. Ассоциация приводит ответ от миграционной службы Германии (BAMF) по этому вопросу.
"Поскольку в Германии практически все решается на коммунальном уровне, примут ли вас в Германии решает отдельный чиновник, который будет рассматривать ваши документы. Конкретного ответа, каким критериям вы должны соответствовать, чтобы не получить отказ, нам не предоставили. Вопрос решается на усмотрение вашего куратора", – отмечают в "Ukrainian Future".
В благотворительной ассоциации советуют обязательно иметь письменный отказ от защиты в другой стране. Впрочем, это не гарантирует предоставление убежища в Германии.
"Если Германия вас не примет, то неизвестно, что будет с защитой в той стране, где вы написали отказ. Это обязательно нужно спросить при оформлении отказа: возможно ли будет снова взять защиту в этой стране, если Германия откажет", – обращают внимание внимание в организации.
Поэтому сначала рекомендуют сделать запрос в миграционную службу Германии с просьбой о приеме и с вопросом об условиях приема. При этом следует указать свое имя и фамилию – ответ придет на это имя. Если он будет положительным, то у человека будет подтверждение на руках.
Писать нужно на немецком или английском языке по адресу: hotline-germany@bamf.bund.de.
В ассоциации добавляют, что поскольку однозначного ответа на этот вопрос нет и все будет разрешаться в индивидуальном порядке, гарантии, что человека примут после другой страны нет.
Кстати, официально Германия не вводила ограничения на прием украинских беженцев после получения временной защиты в другой стране, как это сделали Чехия и Польша.
Как сообщает платформа для вновь прибывших иностранцев в Германии "Handbook Germany", если бежавшие от войны в Украине уже получили временную защиту в одной из стран ЕС, то больше не могут свободно решать о своем переезде в Германию или другую страну ЕС.
"Страна, в которую вы хотите переехать, сама будет решать о том, принимать вас или нет. В ее решении важную роль будет играть тот факт, имеет ли она вообще возможность (например, с финансовой точки зрения) принять вас к себе. Вы никак не можете повлиять на это решение. Вы можете переехать, только если страна, в которую вы хотите переехать, готова вас принять. В этом случае вы потеряете все права и обязанности, которые имели в своей первой стране", – отмечают на платформе.
Среди людей, которые могут въехать в Германию без требования иметь визу и паспорт, следующие категории.
Эта норма применяется до 31 мая 2023 года. После въезда в Германию жители Украины имеют право находиться на ее территории в течение 90 дней (в течение 180 дней) без визы или иного разрешения на пребывание. Если бежавшие от войны впервые въезжают в Германию 31 мая 2023 года, то должны подать заявление на получение вида на временное пребывание не позднее 29 августа 2023 года.
Напомним, мы писали, где в Германии принимают украинских беженцев в мае.
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