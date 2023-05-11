Повторная защита. Можно ли просить убежище в Германии после другой страны

Германия остается самой популярной страной среди украинских беженцев благодаря мощной социальной поддержке. В стране находятся более миллиона бежавших от войны в Украине.

Предоставят ли в Германии убежище тем, кто уже воспользовался временной защитой в другой стране ЕС, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на немецко-украинскую ассоциацию "Ukrainian Future".

Что ответили в миграционной службе благотворительной ассоциации

В организацию обращаются немало беженцев, которых интересует повторная защита в Германии. Ассоциация приводит ответ от миграционной службы Германии (BAMF) по этому вопросу.

"Поскольку в Германии практически все решается на коммунальном уровне, примут ли вас в Германии решает отдельный чиновник, который будет рассматривать ваши документы. Конкретного ответа, каким критериям вы должны соответствовать, чтобы не получить отказ, нам не предоставили. Вопрос решается на усмотрение вашего куратора", – отмечают в "Ukrainian Future".

В благотворительной ассоциации советуют обязательно иметь письменный отказ от защиты в другой стране. Впрочем, это не гарантирует предоставление убежища в Германии.

"Если Германия вас не примет, то неизвестно, что будет с защитой в той стране, где вы написали отказ. Это обязательно нужно спросить при оформлении отказа: возможно ли будет снова взять защиту в этой стране, если Германия откажет", – обращают внимание внимание в организации.

Поэтому сначала рекомендуют сделать запрос в миграционную службу Германии с просьбой о приеме и с вопросом об условиях приема. При этом следует указать свое имя и фамилию – ответ придет на это имя. Если он будет положительным, то у человека будет подтверждение на руках.

Писать нужно на немецком или английском языке по адресу: hotline-germany@bamf.bund.de.

Фото: Пункт приема беженцев в Берлине (gettyimages.com)

В ассоциации добавляют, что поскольку однозначного ответа на этот вопрос нет и все будет разрешаться в индивидуальном порядке, гарантии, что человека примут после другой страны нет.

Кстати, официально Германия не вводила ограничения на прием украинских беженцев после получения временной защиты в другой стране, как это сделали Чехия и Польша.

Кто может просить временную защиту в Германии

Как сообщает платформа для вновь прибывших иностранцев в Германии "Handbook Germany", если бежавшие от войны в Украине уже получили временную защиту в одной из стран ЕС, то больше не могут свободно решать о своем переезде в Германию или другую страну ЕС.

"Страна, в которую вы хотите переехать, сама будет решать о том, принимать вас или нет. В ее решении важную роль будет играть тот факт, имеет ли она вообще возможность (например, с финансовой точки зрения) принять вас к себе. Вы никак не можете повлиять на это решение. Вы можете переехать, только если страна, в которую вы хотите переехать, готова вас принять. В этом случае вы потеряете все права и обязанности, которые имели в своей первой стране", – отмечают на платформе.

Фото: Убежище после другой страны зависит от решения чиновников (gettyimages.com)

Среди людей, которые могут въехать в Германию без требования иметь визу и паспорт, следующие категории.

Все люди, которые находились в Украине до 24 февраля 2022 года и въехали в Германию после этой даты или до сих пор въезжают. Это касается всех людей, независимо от того, есть ли у них биометрический паспорт и независимо от гражданства. Поэтому это касается и граждан других стран, проживающих в Украине.

Граждане Украины и беженцы, признанные в Украине, а также лица, которым предоставлена международная или национальная защита в Украине, временно не находившиеся в Украине 24 февраля 2022 года, но фактически проживавшие там до сих пор.

Граждане Украины, уже легально проживавшие в Германии 24 февраля 2022 года (например, как туристы) и срок действия визы в которых истек или вот-вот истечет.

Эта норма применяется до 31 мая 2023 года. После въезда в Германию жители Украины имеют право находиться на ее территории в течение 90 дней (в течение 180 дней) без визы или иного разрешения на пребывание. Если бежавшие от войны впервые въезжают в Германию 31 мая 2023 года, то должны подать заявление на получение вида на временное пребывание не позднее 29 августа 2023 года.

Напомним, мы писали, где в Германии принимают украинских беженцев в мае.

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