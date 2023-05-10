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Не всі землі. Де в Німеччині приймають українських біженців у травні

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Середа 10 травня 2023 13:14
Не всі землі. Де в Німеччині приймають українських біженців у травні Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyiages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Німеччина надає прихисток понад 1 мільйону біженців з України. Українці продовжують тікати від війни у цю країну, хоча житла в значній частині регіонів вже немає.

Які федеральні землі продовжують приймати українських біженців у травні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.

Українці, які планують отримати тимчасовий захист у Німеччині, можуть звертатися у табори первинного прийому. Станом на 5 травня українських біженців приймають у таких землях:

  1. Берлін:
  • старий аеропорт Тегель.
  1. Баварія:
  • Ергольдінг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding);
  • Цирндорф (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf).
  1. Тюрінгія:
  • Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15, 07629 Hermsdorf, Німеччина).
  1. Баден-Вюртемберг:
  • Зіндельфінген Мессехалле (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
  • Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
  • Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg);
  • Ельванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen);
  • Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
  1. Нижня Саксонія:
  • Ганновер Мессехалле (Зал 21, Виставковий центр, 30521 Ганновер);
  • Брамше (Im Rehhagen 8, 49565 Bramsche);
  • Фюрстенау (Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau).
  1. Гессен:
  • Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).
  1. Північний Рейн-Вестфалія:
  • Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum initial reception centre) тільки на перерозподіл далі.
  1. Шлезвіг-Гольштейн:
  • Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);
  1. Саксонія:
  • Лейпциг-Мокау (Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig);
  • Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden).

Інші землі приймають біженців тільки в окремих випадках, наприклад, якщо є вагома причина: робочий контракт, навчання, близькі родичі або друзі, які готові прописати.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує оренда житла в містах Німеччини.

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