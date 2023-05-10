Не всі землі. Де в Німеччині приймають українських біженців у травні

Німеччина надає прихисток понад 1 мільйону біженців з України. Українці продовжують тікати від війни у цю країну, хоча житла в значній частині регіонів вже немає.

Які федеральні землі продовжують приймати українських біженців у травні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.

Українці, які планують отримати тимчасовий захист у Німеччині, можуть звертатися у табори первинного прийому. Станом на 5 травня українських біженців приймають у таких землях:

Берлін:

старий аеропорт Тегель.

Баварія:

Ергольдінг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding);

Цирндорф (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf).

Тюрінгія:

Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15, 07629 Hermsdorf, Німеччина).

Баден-Вюртемберг:

Зіндельфінген Мессехалле (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg);

Ельванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen);

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).

Нижня Саксонія:

Ганновер Мессехалле (Зал 21, Виставковий центр, 30521 Ганновер);

Брамше (Im Rehhagen 8, 49565 Bramsche);

Фюрстенау (Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau).

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum initial reception centre) тільки на перерозподіл далі.

Шлезвіг-Гольштейн:

Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);

Саксонія:

Лейпциг-Мокау (Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig);

Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden).

Інші землі приймають біженців тільки в окремих випадках, наприклад, якщо є вагома причина: робочий контракт, навчання, близькі родичі або друзі, які готові прописати.

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