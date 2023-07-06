Повторний виїзд. Коли хлопцям до 18 років забороняють перетинати кордон

Виїзд за кордон чоловіків 18-60 років під час дії воєнного стану заборонений за винятками певних категорій. При цьому на виїзд юнаків 17 років прямих обмежень немає.

Втім, чимало хлопців 16-17 років, які навчаються за кордоном, остерігаються їхати в Україну на канікули. Чи випустять неповнолітніх за кордон повторно, TRAVEL РБК-Україна пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков.

– Чи зможуть неповнолітні хлопці, які навчаються у школі чи виші за кордоном, приїхати в Україну та потім повернутися в іншу країну?

Оцінюючи перспективи виїзду неповнолітніх студентів закордонних ВНЗ за межі України, необхідно враховувати теоретичний і практичний аспекти питання.

Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" поділяє громадян України на категорії щодо військового обов'язку:

призовники – особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві та призначені для комплектування військових формувань у мирний час та в особливий період.

На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані на період мобілізації. Тобто, призовники не є тими особами, що призиваються на військову службу під час мобілізації.

При цьому порядок виїзду за кордон регулюється Постановою КМУ "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", де передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Тобто теоретично, неповнолітні хлопці (17 років), які вже рік і більше навчаються у школі чи ВНЗ за кордоном, можуть виїхати за межі України.

Проте практично є більш ніж достатньо механізмів заборонити виїзд такій особі. В силу положень закону "Про прикордонний контроль", підставою для відмови в перетині державного кордону є відсутність документів, необхідних для в’їзду до держави прямування, транзиту в передбачених законодавством випадках.

Фото: Пункт пропуску на кордоні України (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Законодавством визначено категорії осіб, які мають право на перетин державного кордону України у період воєнного стану та досягли 16-річного віку. Документи, що підтверджують належність особи до такої категорії, різняться залежно від конкретних правовідносин, а відтак рішення про відмову у перетині державного кордону може бути мотивовано відсутністю документа без конкретизації, якого саме.

– Чи зможуть виїхати за кордон неповнолітні хлопці, які отримали в іншій країні посвідку на тимчасове проживання, наприклад, "карту побиту" в Польщі?

Правила перетинання державного кордону у поточній редакції не передбачають винятків для громадян України, які отримали в іншій країні посвідку на тимчасове проживання. Наявність самої лише посвідки не є достатньою підставою для перетину кордону під час дії воєнного стану.

Громадянам України, що досягли 16-річного віку та мають посвідку на тимчасове проживання в іншій країні при перетині кордону необхідно буде надати документ, що підтверджує належність до категорії осіб, які мають право на перетин кордону України у період дії воєнного стану (наприклад, що вони не є військовозобов’язаними або мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації).

– А чи випустять із України повнолітніх (від 18 років) студентів іноземних вузів, які вже рік чи більше навчаються на очній формі навчання за кордоном та захочуть приїхати додому на канікули?

Ні, на жаль, не випустять. Починаючи з вересня 2022 року чоловікам-студентам виїзд за кордон заборонений. Станом на сьогодні позиція Державної прикордонної служби залишається незмінною. Студенти, згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову. Але це не означає, що їм дозволено виїжджати за кордон.

Згідно з 2-8 абзацами цього закону, право перетинати кордон під час дії надзвичайного або воєнного стану не поширюється на здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Нагадаємо, ми писали, як виїхати за кордон чоловікам для супроводу родича з інвалідністю.

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