Повторный выезд. Когда парням до 18 лет запрещают пересекать границу

Выезд за границу мужчин 18-60 лет во время действия военного положения запрещен за исключением определенных категорий. При этом на выезд юношей 17 лет прямых ограничений нет.

Впрочем, многие ребята 16-17 лет, которые учатся за границей, остерегаются ехать в Украину на каникулы. Выпустят ли несовершеннолетних за границу повторно, TRAVEL РБК-Украина объяснил управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков.

– Могут ли несовершеннолетние парни, которые учатся в школе или вузе за границей, приехать в Украину и потом вернуться в другую страну?

Оценивая перспективы выезда несовершеннолетних студентов зарубежных вузов за пределы Украины, необходимо учитывать теоретический и практический аспекты вопроса.

Закон "О воинской обязанности и военной службе" разделяет граждан Украины на категории по воинской обязанности:

призывники – лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве и предназначены для комплектования военных формирований в мирное время и в особый период.

На военную службу при мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы на период мобилизации. То есть, призывники не являются лицами, призываемыми на военную службу во время мобилизации.

При этом порядок выезда за границу регулируется Постановлением КМУ "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", где предусмотрено, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.

То есть теоретически, несовершеннолетние парни (17 лет), которые уже год и больше учатся в школе или вузе за границей, могут выехать за пределы Украины.

Однако практически есть более чем достаточно механизмов запретить выезд такому лицу. В силу положений закона "О пограничном контроле", основанием для отказа в пересечении государственной границы является отсутствие документов, необходимых для въезда в государство следования, транзита в предусмотренных законодательством случаях.

Фото: Пункт пропуска на границе Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Законодательством определены категории лиц, имеющих право на пересечение государственной границы Украины в период военного положения и достигших 16-летнего возраста. Документы, подтверждающие принадлежность лица к такой категории, различаются в зависимости от конкретных правоотношений, а следовательно, решение об отказе в пересечении государственной границы может быть мотивировано отсутствием документа без конкретизации, какого именно.

– Смогут ли выехать за границу несовершеннолетние парни, получившие в другой стране вид на временное проживание, например, "карту побыту" в Польше?

Правила пересечения государственной границы в текущей редакции не предусматривают исключения для граждан Украины, получивших в другой стране вид на временное проживание. Наличие одного только вида не является достаточным основанием для пересечения границы во время действия военного положения.

Гражданам Украины, достигшим 16-летнего возраста и имеющим вид на временное проживание в другой стране при пересечении границы, необходимо будет предоставить документ, подтверждающий принадлежность к категории лиц, имеющих право на пересечение границы Украины в период действия военного положения (например, что они не являются военнообязанными или имеют право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации).

– А выпустят ли из Украины совершеннолетних (от 18 лет) студентов иностранных вузов, которые уже год или больше учатся на очной форме обучения за границей и захотят приехать домой на каникулы?

Нет, к сожалению, не выпустят. Начиная с сентября 2022 года мужчинам-студентам выезд за границу запрещен. По состоянию на сегодняшний день позиция Государственной пограничной службы остается неизменной. Студенты согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву. Но это не значит, что им разрешено выезжать за границу.

Согласно 2-8 абзацам этого закона, право пересекать границу во время действия чрезвычайного или военного положения не распространяется на получателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования.

Напомним, мы писали, как выехать за границу мужчинам для сопровождения родственника с инвалидностью.

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