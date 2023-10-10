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Повноцінні мандри у віртуальному світі. В Україні набирає обертів "електронний" туризм

Фото: Презентація кейсів віртуального туризму (скриншот РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Києві презентували кейси віртуального туризму – від оцифрування маршруту до створення віртуального музею і галереї, а також використання технології доданої реальності.

Захід зібрав представників туристичної, культурної сфер та IT-спеціалістів, які займаються віртуалізацією туризму та культури, повідомили РБК-Україна організатори.

Під час війни цифровізація туризму досягла піку розвитку. Поняття "віртуального туризму", можна розглядати через призму віртуальної реальності чи віртуальної доступності, вважає експертка з туризму Олена Чернега. Це символічна реальність, яку створюють за допомогою новітніх комп’ютерних технологій.

"Електронний" туризм має на меті осучаснити та трансформувати туристичну галузь за допомогою різних технологій: доповненої та віртуальної реальності, 360-фото, озвучення. Цифровий туризм передбачає повноцінні мандри у віртуальному світі з відвідуванням локацій.

Одним із таких успішних кейсів є туристичний хаб Києва, де туристи можуть переглядатии віртуальні тури по столиці, 3D-моделі, прослуховувати аудіогіди на маршрутах.

Фото: Презентація "віртуального" туризму (скриншот РБК-Україна/youtube.com/Free Gen)

Окремим напрямком є оцифрування культурної спадщини та музейного надбання. Це дозволяє отримувати у інтерактивному форматі інформацію про культурне надбання та його цінність.

"Віртуальний туризм та оцифрування культури – це не модний тренд, а сучасний інструмент, який впливає на розвиток міста, та шанс привернути увагу та побудувати репутацію міста, регіона чи країни", – зазначає експертка. 

Також всесвітньо відомий сервіс бронювання житла Airbnb після війни популяризуватиме Україну як туристично привабливу країну. Відповідний меморандум підписали 25 вересня 2023 року.

Раніше ми розповідали, що в Україні з'явиться мапа звитяг і пам'яті українського народу. Знакові місця згодом облаштують меморіалами.

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