Полноценное путешествие в виртуальном мире. В Украине набирает обороты "электронный" туризм

В Киеве презентовали кейсы виртуального туризма – от оцифровки маршрута до создания виртуального музея и галереи, а также использование технологии добавленной реальности.

Мероприятие собрало представителей туристической, культурной сфер и IT- специалистов, занимающихся виртуализацией туризма и культуры, сообщили РБК-Украина организаторы.

Во время войны цифровизация туризма достигла пика развития. Понятие "виртуального туризма" можно рассматривать через призму виртуальной реальности или виртуальной доступности, считает эксперт по туризму Елена Чернега. Это символическая реальность, создаваемая с помощью новейших компьютерных технологий.

"Электронный" туризм имеет целью осовременить и трансформировать туристическую отрасль с помощью различных технологий: дополненной и виртуальной реальности, 360-фото, озвучивания. Цифровой туризм предполагает полноценное путешествие в виртуальном мире с посещением локаций.

Одним из таких успешных кейсов является туристический хаб Киева, где туристы могут просматривать виртуальные туры по столице, 3D-модели, прослушивать аудиогиды на маршрутах.

Фото: Презентация "виртуального" туризма (скриншот РБК-Украина/youtube.com/Free Gen)

Отдельным направлением является оцифровка культурного наследия и музейного достояния. Это позволяет получать в интерактивном формате информацию о культурном достоянии и его ценности.

"Виртуальный туризм и оцифровка культуры – это не модный тренд, а современный инструмент, влияющий на развитие города, и шанс привлечь внимание и построить репутацию города, региона или страны", – отмечает эксперт.

Также всемирно известный сервис бронирования жилья Airbnb после войны будет популяризировать Украину как туристически привлекательную страну. Соответствующий меморандум был подписан 25 сентября 2023 года.

Ранее мы рассказывали, что в Украине появится карта победы и памяти украинского народа. Знаковые места впоследствии обустроят мемориалами.