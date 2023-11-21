Потужні снігопади. Європейські гірськолижні курорти відкриваються дочасно

Європейські гірськолижні курорти починають сезон катання раніше, ніж планувалося. Це можливо завдяки рясним снігопадам – за минулий тиждень на багатьох схилах випало понад метр снігу.

Популярні курорти вже оголошують дати відкриття, а кількість бронювань від туристів, зростає, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

За даними Ski Solutions, наступного тижня очікується, що у популярних альпійських напрямках, наприклад, у є швейцарський муніципалітет Кран-Монтана у Швейцарії, Ла-Плань і Шамоні у Франції та Санкт-Антон-ам-Арльберг у Австрії випаде до пів метра снігу.

"Протягом останніх двох тижнів в Альпах були сніговії, зараз на верхніх схилах снігові покриви – понад 100 см. Це забезпечить міцну базу для майбутньої зими, і оскільки прогнозується багато снігу, це буде одним із найкращих початків зимового лижного сезону, які можна згадати", - сказав керівник Ski Solutions.

За його словами, завдяки погоді вже почався сплеск бронювань на ці напрямки. Авіаперевізники також зреагували на попит. Британський лоукостер Jet2.com запустив 10% знижку на рейси до деяких гірськолижних напрямків, включаючи Шамбері, Женеву, Гренобль і Зальцбург.

Гірськолижні курорти оприлюднити дати відкриття. Відомі локації У Франції відомі курорти Тінь і Валь Торенс оголосили, що відкриються на тиждень раніше від запланованого.

Австрійський курорт Кіцбюель відкрився на два тижні раніше, як і Зельден, де для лижників доступні 60 км трас. У Швейцарії вже відкрито дев’ять зон, включаючи Давос, Церматт і Верб’є, останній з яких відкрився на три тижні раніше.

На гірськолижних курортах Італії минулого тижня випало майже метр снігу, а курорти перенесли дати відкриття.

Нагадаємо, ми писали, що гірськолижні курорти Франції та Італії почало засипати снігом на початку листопада.

Також ми розповідали, які можна обрати недорогі курорти Європи для катання на лижах цієї зими. Замість популярних локацій можна вирушити на сусідні схили.