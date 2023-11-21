Мощные снегопады. Европейские горнолыжные курорты открываются досрочно

Европейские горнолыжные курорты начинают сезон катания раньше, чем планировалось. Это возможно благодаря обильным снегопадам – за прошедшую неделю на многих склонах выпало более метра снега.

Популярные курорты уже объявляют даты открытия, а количество бронирований от туристов растет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

По данным Ski Solutions, на следующей неделе ожидается, что в популярных альпийских направлениях, например, есть швейцарский муниципалитет Кран-Монтана в Швейцарии, Ла-Плань и Шамони во Франции и Санкт-Антон-ам-Арльберг в Австрии выпадет до полуметра снега.

"В течение последних двух недель в Альпах были снегопады, сейчас на верхних склонах снежные покровы – более 100 см. Это обеспечит прочную базу для предстоящей зимы, и поскольку прогнозируется много снега, это будет одним из лучших начал зимнего лыжного сезона, которые можно вспомнить", – сказал руководитель Ski Solutions.

По его словам, благодаря погоде уже начался всплеск бронирования на эти направления. Авиаперевозчики также среагировали на спрос. Британский лоукостер Jet2.com запустил 10% скидку на рейсы в некоторые горнолыжные направления, включая Шамбери, Женеву, Гренобль и Зальцбург.

Горнолыжные курорты обнародовали даты открытия. Известные локации Во Франции известные курорты Тинь и Валь Торенс объявили, что откроются на неделю раньше запланированного.

Австрийский курорт Кицбюэль открылся на две недели раньше, как и Зельден, где для лыжников доступны 60 км трасс. В Швейцарии уже открыто девять зон, включая Давос, Церматт и Вербье, последний из которых открылся на три недели раньше.

На горнолыжных курортах Италии на прошлой неделе выпало около метра снега, а курорты перенесли даты открытия.

Напомним, мы писали, что горнолыжные курорты Франции и Италии начало засыпать снегом в начале ноября.

Также мы рассказывали, какие можно выбрать недорогие курорты Европы для катания на лыжах этой зимой. Вместо популярных локаций можно отправиться на соседние склоны.